हिंदी न्यूज़बिजनेसOla Electric Share: ओला के तिमाही नतीजे आते ही गिरा शेयर, 43% गिरा रेवेन्यू लेकिन घाटे में आई कमी

Ola Electric Share: ओला के तिमाही नतीजे आते ही गिरा शेयर, 43% गिरा रेवेन्यू लेकिन घाटे में आई कमी

Ola Electric Share: ईबीआईटीडीए (EBITDA) यानी Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization — यह किसी कंपनी के मुख्य व्यवसाय से होने वाले मुनाफे को दर्शाता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 08:11 PM (IST)
Preferred Sources

Ola Electric Q2 Results: इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर 2025) में अपने मोटर वाहन कारोबार में पहली बार लाभ दर्ज किया है. ओला इलेक्ट्रिक ने बताया कि जुलाई–सितंबर 2025 में कंपनी की कर-पूर्व आय (EBITDA) में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. पिछली तिमाही में यह 5.3 प्रतिशत की गिरावट पर थी. यह कंपनी की पहली ईबीआईटीडीए लाभप्रदता वाली तिमाही रही.

परिचालन आय (Operating Revenue): 690 करोड़ रुपये, कुल वाहन आपूर्ति: 52,666 यूनिट, मोटर वाहन सकल मुनाफा: 30.7% (510 बेसिस पॉइंट की बढ़त), परिचालन व्यय: 308 करोड़ रुपये से घटकर 258 करोड़ रुपये, एकीकृत परिचालन व्यय: 451 करोड़ रुपये से घटकर 416 करोड़ रुपये.

कंपनी ने कहा कि उसके मोटर वाहन खंड का ग्रॉस मार्जिन (Gross Margin) अब पारंपरिक इंजन (ICE) दोपहिया कंपनियों से भी अधिक हो गया है. इसमें PLI स्कीम का लगभग 2% योगदान शामिल है.

भविष्य की योजना

कंपनी ने कहा कि FY27 की पहली तिमाही तक मोटर वाहन परिचालन व्यय घटकर लगभग 225 करोड़ रुपये रह जाएगा. एकीकृत परिचालन व्यय को घटाकर 350–375 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है. इसके लिए कंपनी संचालन के समेकन (Operational Consolidation) और तकनीकी दक्षता (Tech-driven Efficiency) पर जोर दे रही है.

क्या मतलब है ईबीआईटीडीए लाभ का?

ईबीआईटीडीए (EBITDA) यानी Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization — यह किसी कंपनी के मुख्य व्यवसाय से होने वाले मुनाफे को दर्शाता है. ओला इलेक्ट्रिक का इस स्तर पर मुनाफे में आना बताता है कि कंपनी ने खर्चों को नियंत्रित करते हुए उत्पादन और बिक्री दोनों में मजबूती हासिल की है.

ओला इलेक्ट्रिक का बढ़ता बाजार प्रभाव

कंपनी भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार की अग्रणी खिलाड़ी है. पिछले एक साल में ओला ने अपने उत्पादन केंद्रों का विस्तार किया और नए मॉडल्स पेश किए. कंपनी का लक्ष्य अगले दो वर्षों में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और कार सेगमेंट में भी उतरने का है. ओला इलेक्ट्रिक के इस प्रदर्शन से संकेत मिलता है कि भारत में ईवी उद्योग (EV Industry) अब धीरे-धीरे संचालन लाभप्रदता के चरण में प्रवेश कर रहा है, जो भविष्य में निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए सकारात्मक संकेत है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 06 Nov 2025 08:11 PM (IST)
Tags :
Ola Electric Share Price Ola Electric Stock News
और पढ़ें
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
