एआई कंपनी Nvidia ने रचा इतिहास, 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ बनी दुनिया की पहली कंपनी

Nvidia Becomes First $5 Trillion Firm: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति के बीच अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी NVIDIA ने एक नया माइलस्टोन हासिल किया है. मंगलवार को कंपनी का मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया. यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है.

साल 2023 के जून में एनवीडिया ने पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप का आंकड़ा पार किया था. इसके बाद कंपनी ने अगले 12 महीनों में जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली. फरवरी 2024 में 2 ट्रिलियन, फिर जून 2024 में 3 ट्रिलियन डॉलर का स्तर पार कर एनवीडिया ने टेक्नोलॉजी इतिहास में नया अध्याय जोड़ा.

अब, अक्टूबर 2025 में 5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी बन चुकी है. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह उछाल AI चिप्स की मांग, डेटा सेंटर निवेश, और जेनरेटिव AI की लहर के कारण संभव हुआ है.

ट्रंप के बयान के बाद शेयरों में जोरदार उछाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद NVIDIA के शेयरों में लगभग 5% की तेजी दर्ज की गई. इसके चलते कंपनी का मार्केट कैप एक ही दिन में 300 अरब डॉलर बढ़ गया. बाजार के जानकारों का कहना है कि ट्रंप के बयान में AI क्षेत्र के लिए सरकारी निवेश और टैक्स इंसेंटिव बढ़ाने के संकेत दिए गए थे, जिससे निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया.

एनवीडिया की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण है AI टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग. कंपनी के चिप्स आज दुनिया की कई शीर्ष AI कंपनियों जैसे OpenAI, Google, Microsoft और Meta के डाटा सेंटर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं. पिछले एक साल में कंपनी के स्टॉक में 350% से ज्यादा का उछाल आया है. विश्लेषकों के मुताबिक, आने वाले महीनों में AI सर्वर और चिप की मांग बढ़ने से कंपनी का राजस्व और भी तेजी से बढ़ सकता है.

भारत की जीडीपी से भी बड़ी कंपनी

एनवीडिया का मार्केट कैप अब भारत की जीडीपी (लगभग 4.19 ट्रिलियन डॉलर) से भी ज्यादा हो चुका है. इस तुलना ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है, जहां कई यूजर्स इसे “AI युग का एप्पल मोमेंट” बता रहे हैं. एनवीडिया की यह उपलब्धि पूरी दुनिया के टेक सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अभूतपूर्व निवेश देखने को मिलेगा.

कई देशों की सरकारें अब AI इकोसिस्टम के लिए विशेष नीतियां तैयार कर रही हैं.

एनवीडिया का 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं, बल्कि AI युग की शुरुआत का प्रतीक है. जहां एक तरफ यह अमेरिकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की ताकत को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ यह दुनिया को यह संदेश भी देता है कि भविष्य उन्हीं का है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाएंगे.

