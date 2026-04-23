गेमिंग लवर्स की दुनिया में हलचल! केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेम के नए नियम जारी किए, जानें सबकुछ

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हिंदी न्यूज़बिजनेसExplained: गेमिंग लवर्स की दुनिया में हलचल! केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेम के नए नियम जारी किए, जानें क्या बदल जाएगा?

Explained: गेमिंग लवर्स की दुनिया में हलचल! केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेम के नए नियम जारी किए, जानें क्या बदल जाएगा?

New Gaming Rules: भारत सरकार ने गेमिंग लवर्स की दुनिया में उथल-पुथल मचा दी है. केंद्र सरकार ने गेमिंग के नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसके बाद आपके गेम खेलने से लेकर पैसे जीतने तक के तरीके बदल जाएंगे.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 23 Apr 2026 02:25 PM (IST)
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रात के तीन बजे हैं और आप अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेमिंग का मजा ले रहे हैं, तभी अचानक से स्क्रीन पर एक पॉप-अप आता है कि अब से आपके गेम के नियम बदल जाएंगे. ऐसा सुनकर दिमाग में घबराहट सी होती है कि कहीं मेरा पसंदीदा गेम बंद तो नहीं होने वाला या मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा. अगर आप भी एक गेम लवर हैं, तो ऐसी घबराहट छोड़िए क्योंकि सरकार ने गेमिंग की दुनिया को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. जानेंगे एक्सप्लेनर में...

सवाल 1: ऑनलाइन गेमिंग के नए रूल्स क्या हैं और कब से लागू होंगे?
जवाब: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026' को अधिसूचित कर दिया है, जो 1 मई 2026 से पूरी तरह से लागू हो जाएंगे. इसे समझने के लिए आपको बस इतना जानना है कि पहले तक ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया एक अनियमित जंगल की तरह थी, जहां कोई भी कंपनी किसी भी तरह का गेम उतार सकती थी और खिलाड़ियों के साथ धोखाधड़ी होने पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती थी.

अब सरकार ने इस जंगल में सड़क बनाने का काम किया है. नए नियम लागू होने का सीधा मतलब यह है कि अब इस सेक्टर का अपना एक पहला आधिकारिक रेगुलेटर बन गया है. इन नियमों के तहत कोई भी गेमिंग कंपनी मनमानी नहीं कर सकेगी और हर कंपनी को एक आसान मॉडल के तहत काम करना होगा, ताकि खिलाड़ियों का पैसा और उनका डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे.

अब ऑनलाइन गेमिंग को देखने वाली पहली देश‑व्यापी रेगुलेटरी बॉडी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI) बनाई गई है, जो गेमिंग की दुनिया पर कंट्रोल रखेगी और यूजर्स की सिक्योरिटी बढ़ाएगी.

 

Explained: गेमिंग लवर्स की दुनिया में हलचल! केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेम के नए नियम जारी किए, जानें क्या बदल जाएगा?
New Online Gaming Rules 2026

सवाल 2: पुराने नियमों और नए नियमों में सबसे बड़ा फर्क क्या है?
जवाब: पुराने नियमों की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उनमें सिर्फ कागजों पर चेतावनी देने भर का काम होता था और नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर लगाम कसने का कोई ठोस इंतजाम नहीं था. अब नए नियमों ने पूरा खेल ही बदल दिया है क्योंकि अब सेल्फ-रेगुलेटरी बॉडी (SRB) को बहुत अधिकार दिए गए हैं. अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है, तो इस रेगुलेटरी बॉडी के पास उस गेम को तुरंत ब्लॉक करने या उसे भारत में बैन करने की पूरी ताकत होगी.

पहले किसी गेम को ब्लॉक करने का रास्ता बहुत लंबा और उलझा हुआ था, लेकिन अब रेगुलेटर की तरफ से आदेश आते ही उस गेम को देश में चलने से रोका जा सकता है, जिससे खिलाड़ियों के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर तुरंत लगाम कसी जा सकती है. इसके अलावा 4 बड़े फर्क हैं:

फीचर पुराने नियम नए नियम
रेगुलेटर कोई केंद्रीय ऑनलाइन गेमिंग बॉडी नहीं, सिर्फ राज्य‑स्तरीय या अनफॉर्मल नियम OGAI बनाई गई, जो देश‑व्यापी रेगुलेटरी व्यवस्था देगी
सर्टिफिकेशन बार-बार रिन्यू करने वाली कम वैलिडिटी की लाइसेंस व्यवस्था सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी 5 से बढ़कर 10 साल की गई, जिससे लंबे समय तक स्थिर स्टेटस मिलेगा

रियल मनी

गेमिंग

 अलग‑अलग राज्यों के कानूनों की वजह से कन्फ्यूजन, कई जगह खुले आम ऑपरेशन अब OGAI के तहत केंद्रीय रेगुलेशन, KYC, लिमिट और सही गेम-प्रोसिंस के मुताबिक रियल‑मनी गेमिंग को सुधारा जाएगा
यूजर सिक्योरिटी ज्यादातर जिम्मेदारी खुद यूजर या राज्य कानूनों पर, केंद्रीय गाइडलाइन नियमन अब KYC, आयु‑सीमा, बेटिंग लिमिट, गेम‑डिजाइन और ग्रीवेंस सिस्टम के लिए केंद्रीय नियम बनेंगे

सवाल 3: गेम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 10 साल होने का क्या मतलब है और गेमर्स को क्या फायदा होगा?
जवाब: मान लीजिए कि आपने किसी गेम पर लाखों रुपये और सालों की मेहनत लगा दी, लेकिन अचानक कंपनी का सर्टिफिकेट खत्म होने की वजह से वह गेम हटा दिया जाए. पहले गेमिंग कंपनियों को हर 5 साल में अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना पड़ता था, जिससे कंपनियों में अनिश्चितता बनी रहती थी और गेमर्स का भविष्य हमेशा खतरे में रहता था.

अब सरकार ने इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है. इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई गेम कानूनी तौर पर 10 साल के लिए रजिस्टर हो गया है, तो अगले 10 साल तक आप बिना किसी डर के उसमें अपना वक्त और पैसा लगा सकते हैं क्योंकि उसे अचानक से हटाने का खतरा बहुत कम हो जाएगा. गेमर्स को एक लंबी और सुरक्षित गेमिंग जर्नी मिलेगी.

सवाल 4: प्रमोशन और रिफंड के नए नियमों से आम खिलाड़ी की जेब पर क्या असर पड़ेगा?
जवाब: अक्सर हमने देखा है कि कंपनियां ऐसे-ऐसे विज्ञापन दिखाती हैं जिसमें 'तुरंत करोड़पति बनो' या 'पहले जमा करो फिर जीतो' जैसे भ्रामक वादे किए जाते हैं, जिससे लोगों का बजट बिगड़ जाता है. नए नियमों में प्रमोशन को लेकर बहुत सख्ती बरती गई है और अब किसी भी तरह का झूठा या भ्रामक विज्ञापन दिखाना पूरी तरह से वर्जित होगा.

अब कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर रिफंड और निकासी की नीतियों को बिल्कुल साफ-सुथरे शब्दों में लिखकर पहले से ही दिखाना होगा. अगर कोई गेमर अपना पैसा निकालना चाहता है या किसी वजह से गेम छोड़ना चाहता है, तो कंपनी उसे उलझाने के बजाय तय समय में उसका पैसा लौटाने के लिए बाध्य होगी. इससे आपका कमाया हुआ पैसा अब फंसेगा नहीं.

सवाल 5: क्या नए नियमों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई खास इंतजाम है?
जवाब: ऑनलाइन गेमिंग का सबसे बड़ा खतरा बच्चों पर ही होता है और सरकार ने इसी डर को दूर करने के लिए नए नियमों में बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा है. अब किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर खेलने के लिए उम्र की पुष्टि यानी एक सख्त आधार या केवाईसी (KYC) वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो जाएगा, ताकि कोई बच्चा झूठी उम्र दिखाकर सट्टा या पैसे वाले गेम न खेल सके.

नाबालिगों के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी और अभिभावक चाहें तो कंपनी को बताकर अपने बच्चे के गेमिंग के घंटे और खर्चे की एक सीमा तय कर सकते हैं. इसके अलावा स्कूल के समय में बच्चों को नोटिफिकेशन भेजकर गेमिंग से रोकने का भी पूरा प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई पर असर न पड़े और उनका बचपन सुरक्षित रहे.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
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Published at : 23 Apr 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
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