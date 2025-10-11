5 अक्टूबर को एक और IPO लॉन्च के लिए तैयार, जानें कितना है प्राइस बैंड?

Midwest IPO News: भारतीय शेयर मार्केट में अगले सप्ताह 15 अक्टूबर को, सोलर ग्लास और इंजीनियर्ड स्टोन इंडस्ट्री के लिए क्वार्ट्ज बनाने वाली कंपनी मिडवेस्ट लिमिटेड (Midwest Limited) का इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) आ रहा है. इसके लिए कंपनी की ओर से प्राइस बैंड तय कर लिया गया है. कंपनी के शेयर का प्राइस बैंड 1014 रुपए से 1065 रुपए के बीच तय किया है. कंपनी का आईपीओ के जरिए 451 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है.

कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपए है. निवेशक 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच आईपीओ पर दांव लगा सकते है. वहीं एंकर निवेशकों के लिए 14 अक्टूबर का दिन तय किया है. इस आईपीओ में कंपनी 250 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर और 201 करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल जारी करेगी. हालांकि, शुरुआत में कंपनी आईपीओ का साइज 650 करोड़ रुपए तय किया गया था. लेकिन ऑफर फॉर सेल वाले हिस्से को कम करके कंपनी ने 201 करोड़ कर दिया. जिसे, पहले 400 करोड़ तय किया गया था.

कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा है शेयर

कंपनी की ओर से कुल ऑफर साइज का 35 प्रतिशत हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है. हालांकि मिडवेस्ट लिमिटेड अपने कुल ऑफर का 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को देने की तैयारी में है. 15 प्रतिशत हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों को जारी किया जाएगा. वहीं कंपनी ने अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए 1 करोड़ रुपए तक के शेयरों को रिजर्व भी किया है.

