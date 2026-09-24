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हिंदी न्यूज़बिजनेसबदलने वाला है McDonald's का मेन्यू, हेल्थ फ्रीक ग्राहकों को मिलेगा हाई-प्रोटीन खाना

बदलने वाला है McDonald's का मेन्यू, हेल्थ फ्रीक ग्राहकों को मिलेगा हाई-प्रोटीन खाना

कई लोग बाहर का फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे ऑप्शन की तलाश में रहते हैं, जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो और शुगर, कार्ब्स कम हो तो McDonald ऐसे ही ग्राहकों के लिए नए मेन्यू लाने की तैयारी में है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 24 Sep 2026 10:33 AM (IST)
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  • मैकडोनाल्ड्स नए व्यंजनों का परीक्षण कर रहा, लॉन्चिंग निश्चित नहीं है।

आज के समय में ज्यादातर लोग हैं, जिन्हें बाहर का फास्ट फूड खाना काफी पसंद होता है, लेकिन इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं, जो अपने खानपान और सेहत का भी ध्यान रखते हैं. अब लोग ऐसे खाने की तलाश में रहते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो और कार्ब्स, शुगर कम हो. लोगों की इसी डिमांड को देखते हुए अब McDonald's भी अपने मेन्यू में बदलाव करने के बारे में सोच रहा है.

दरअसल, अब बड़ी संख्या में लोग GLP- 1 दवाओं का सेवन कर रहे हैं, इन दवाओं से लोगों की भूख कम हो जाती है और अब वे कम कार्ब्स, कम शुगर और ज्यादा प्रोटीन वाले खाने को प्राथमिकता दे रहे हैं. लोगों की इसी पसंद को ध्यान में रखते हुए McDonald's भी अब अपने मेन्यू में ऐसे ऑप्शन एड करने की तैयार में है, जिसे हेल्थ-कॉन्शियस ग्राहक भी खा सके.

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नए खाने की टेस्टिंग कर रहा है McDonald's

अपने मेन्यू में नई चीजों को शामिल करने के लिए  McDonald's कुछ नए खाने की टेस्टिंग भी कर रही है. इनमें शामिल है...

  • बर्गल बाउल
  • ग्रिल्ड चिकन स्नैक रैप
  • एग बाइट्स

कब से लॉन्च किया जाएगा नया मेन्यू?

McDonald's अभी अपने नए खाने की टेस्टिंग कर रही है, इसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि कब से नए मेन्यू को लॉन्य करना है. इसलिए फिलहाल अभी McDonald's के नए मेन्यू के लॉन्च होने पर कोई फैसला नहीं हुआ है. 

मेन्य में बदलाव क्यों रह रहा है McDonald's? 

बता दें कि अब काफी ग्राहक ऐसे भी हैं, जो फास्ट फूड खाना तो चाहते हैं, लेकिन वे उसमें ऐसे ऑप्शन की तलाश में रहते हैं, जिसमें हाई प्रोटीन हो. ऐसे में McDonald's भी हेल्थ फ्रीक ग्राहकों के लिए नए मेन्यू लाने की तैयारी कर रहा है, ताकि इससे सामान्य बर्गर-फ्राइज की ब्रिकी पर भी कोई असर न पड़े और  हेल्थ-कॉन्शियस ग्राहकों को भी उनकी पसंद का खाना मिल सके. McDonald's कुछ नए खाने की टेस्टिंग कर रही है, उसमें बर्गर बाउल भी है इसमें ब्रेड नहीं होगी. 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Business News McDonald's Healthy Menu
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