अगर आपने दिवाली के मौके पर सोना खरीदा था या खरीदने की योजना बना रहे थे, तो पिछले कुछ दिनों में आई गिरावट आपको जरूर चौंका सकती है. सोने की कीमतों में लगातार बिकवाली जारी है. महज नौ कारोबारी सत्रों में 10 ग्राम सोना करीब 17,600 रुपए सस्ता हो चुका है. वहीं दिवाली से अब तक 24 कैरेट सोने के भाव में करीब 18,500 रुपए की गिरावट आई है. यानी सोना खरीदने वालों को अब पहले के मुकाबले काफी कम कीमत चुकानी पड़ रही है.

शुक्रवार के कारोबार के दौरान सर्राफा बाजार में 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 5,200 रुपए टूटकर 1,29,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इससे पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 1,34,500 रुपए था. सोने की कीमतों में लगातार नौवें कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई.

अब तक कितना सस्ता हुआ सोना?

इस साल दिवाली 8 नवंबर को मनाई गई थी. उस समय 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,43,570 रुपए प्रति 10 ग्राम था. 21 नवंबर को यह घटकर करीब 1,25,080 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया. इस तरह दिवाली से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना करीब 18,490 रुपए सस्ता हो चुका है.

वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो दिवाली के दिन इसका भाव करीब 1,31,600 रुपए प्रति 10 ग्राम था. अब ये घटकर करीब 1,14,650 रुपए पर आ गया है. यानी 22 कैरेट सोने की कीमत में भी करीब 16,950 रुपए की कमी आई है.

सोने की शुद्धता दिवाली पर भाव (10 ग्राम) 21 नवंबर का भाव टोटल गिरावट 24 कैरेट 1,43,570 रुपए 1,25,080 रुपए 18,490 रुपए 22 कैरेट 1,31,600 रुपए 1,14,650 रुपए 16,950 रुपए

सालभर में कितना नीचे आया सोना?

सोने की कीमतों में गिरावट सिर्फ दिवाली के बाद ही नहीं आई है. इस साल जनवरी के आखिर में सोना करीब 1.83 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था. अब सर्राफा बाजार में इसका भाव 1,29,300 रुपए रह गया है. यानी रिकॉर्ड ऊंचाई से सोना करीब 53,700 रुपए या 29.3 फीसदी टूट चुका है.

क्यों गिर रहे हैं सोने के दाम?

सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार के कई कारण हैं. अमेरिकी डॉलर मजबूत बना हुआ है और वहां सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न भी ऊंचा है. इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका ने भी सोने की मांग पर असर डाला है.

दरअसल, सोने से निवेशकों को ब्याज नहीं मिलता है. ऐसे में जब बॉन्ड जैसे दूसरे निवेश ऑप्शन पर अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर दूसरी जगह लगाने लगते हैं. इससे सोने की कीमतों पर दबाव आता है.

क्या अभी सोना खरीदना सही है?

सोने के दाम कम होने से शादी-ब्याह के लिए गहने खरीदने वाले परिवारों को राहत मिल सकती है. कीमतों में गिरावट के बाद इस सप्ताह खरीदारी बढ़ने की बात भी सामने आई है. हालांकि, अभी ये कहना मुश्किल है कि सोने की कीमतें यहीं रुकेंगी या आगे और गिरावट आएगी.

अगर आप गहने खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ सोने का भाव देखकर फैसला न करें. ज्वेलर से मेकिंग चार्ज, GST और हॉलमार्क की जानकारी जरूर लें.

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