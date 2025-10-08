हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसकौन है 28 साल का एलेक्जेंडर वांग जिस पर जुकरबर्ग ने खेला दांव, 14 अरब डॉलर खर्च कर बनाया सुपरइंटेलिजेंस चीफ

कौन है 28 साल का एलेक्जेंडर वांग जिस पर जुकरबर्ग ने खेला दांव, 14 अरब डॉलर खर्च कर बनाया सुपरइंटेलिजेंस चीफ

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने वांग के स्टार्टअप में 14 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है. इतना ही नहीं, उन्होंने वांग को मेटा के पूरे AI ऑपरेशन का प्रमुख भी बना दिया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 08 Oct 2025 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

Meta Hired Alexandr Wang: आज की तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारी निवेश कर रही हैं. AI के आगमन के साथ आईटी इंडस्ट्री की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है. इसी दिशा में फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) ने एक बड़ा फैसला लिया है — कंपनी ने 28 वर्षीय एलेक्ज़ेंडर वांग (Alexandr Wang) को अपना नया AI ऑफिसर और Meta Superintelligence Labs का मुख्य अधिकारी (Chief) नियुक्त किया है.

वांग के स्टार्टअप में 14 अरब डॉलर का निवेश

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने वांग के स्टार्टअप में 14 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है. इतना ही नहीं, उन्होंने वांग को मेटा के पूरे AI ऑपरेशन का प्रमुख भी बना दिया है. अब वांग Meta Superintelligence Program के तहत दुनिया के सबसे बेहतरीन तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य भविष्य के “Superintelligent AI सिस्टम” को विकसित करना है.

Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, वांग ने एक आंतरिक मेमो में कहा — “Superintelligence आ रही है. अगर हमें इसे गंभीरता से लेना है, तो हमें रिसर्च, प्रोडक्ट और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों के इर्द-गिर्द खुद को संगठित करना होगा.” उनके इस बयान से साफ है कि मेटा अब केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक AI-Driven टेक जायंट बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है.

कौन हैं एलेक्ज़ेंडर वांग?

एलेक्ज़ेंडर वांग का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है. साल 2016 में, जब वे मात्र 19 वर्ष के थे, उन्होंने अपनी दोस्त लूसी गुओ (Lucy Guo) के साथ मिलकर Scale AI नामक स्टार्टअप की स्थापना की. दोनों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में दिन-रात मेहनत की — एयर मैट्रेस पर सोना, लगातार प्रयोग करना और सीमित संसाधनों में अपना सपना साकार करना. उनकी यह मेहनत रंग लाई और Scale AI जल्द ही AI ट्रेनिंग डेटा के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी बन गई.

मेटा में नई रणनीति — टीम का पुनर्गठन

मेटा में शामिल होने के बाद, वांग ने कंपनी के AI विभाग का पुनर्गठन (Restructuring) शुरू कर दिया है. उन्होंने पूरी AI टीम को चार अलग-अलग समूहों में बांटा है ताकि हर ग्रुप अपने फोकस एरिया — रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन — पर पूरी क्षमता से काम कर सके.

मेटा का यह कदम इस बात का संकेत है कि कंपनी अब “सोशल नेटवर्क” से आगे बढ़कर सुपरइंटेलिजेंस के युग की तैयारी कर रही है. एलेक्ज़ेंडर वांग, जिन्होंने 19 साल की उम्र में अपनी स्टार्टअप से सिलिकॉन वैली में नाम कमाया, अब उस टेक्नोलॉजी को आकार दे रहे हैं जो भविष्य को परिभाषित करेगी. मेटा का विज़न अब केवल लोगों को जोड़ने तक सीमित नहीं, बल्कि इंसान और मशीन की सोच के बीच पुल बनाने का है — और इस यात्रा के केंद्र में हैं एलेक्ज़ेंडर वांग.

Published at : 08 Oct 2025 06:46 PM (IST)
