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हिंदी न्यूज़बिजनेसदुनिया का सबसे महंगा और सबसे सस्ता पेट्रोल, हांगकांग में ₹340 पार तो इस देश में ₹3 से भी कम

दुनिया का सबसे महंगा और सबसे सस्ता पेट्रोल, हांगकांग में ₹340 पार तो इस देश में ₹3 से भी कम

Most Expensive Petrol Diesel Countries: ईरान तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है. जिससे पेट्रोल-डीजल महंगा हो रहा है. आइए जानते हैं, दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल कहां मिलता है.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 06 Apr 2026 09:36 PM (IST)
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Most Expensive Petrol Countries: दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का असर अब सीधे पेट्रोल और डीजल के दामों पर दिखने लगा है. ईरान से जुड़े तनाव और सप्लाई में आई रुकावट के चलते ईंधन महंगा हुआ है. जिससे आम लोगों का खर्च बढ़ रहा है. 

पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो हाल और भी खराब है. पाकिस्तान में तो हालात ऐसे हैं कि डीजल की कीमत करीब 54.9 फीसदी बढ़कर 520.35 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है. जबकि पेट्रोल लगभग 42.7 प्रतिशत महंगा होकर 458.40 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है. आइए जानते हैं दुनिया का सबसे सस्ता और महंगा पेट्रोल कहां मिलता है.

हांगकांग में बिकता है सबसे मंहगा पेट्रोल?

वैश्विक स्तर पर अगर पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो हांगकांग सबसे ऊपर नजर आता है. यहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 4.10 डॉलर तक पहुंच चुकी है. भारतीय रुपयों में यह करीब 340 रुपए के आस-पास होती है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहां इस्तेमाल होने वाला लगभग 80 प्रतिशत पेट्रोलियम चीन से आयात किया जाता है, जिससे कीमतें ऊंची बनी रहती हैं.

यूरोप के कई देशों में महंगा मिलता है पेट्रोल

दुनिया के अलग-अलग देशों में पेट्रोल की कीमतों में काफी अंतर देखने को मिलता है. इस सूची में हांगकांग के बाद मलावी 2.85 डॉलर (264.94 रुपये) और नीदरलैंड 2.73 डॉलर (253.81 रुपये) जैसे देश शामिल हैं.

यूरोप के कई देशों में भी पेट्रोल काफी महंगा है. डेनमार्क में इसकी कीमत 2.66 डॉलर (247.25 रुपये) है, जबकि सिंगापुर में 2.54 डॉलर (236.1 रुपये) और जर्मनी में 2.42 (224.95 रुपये) डॉलर प्रति लीटर तक पहुंच गई है. इसके अलावा लिचटेंस्टाइन में यह 2.41 डॉलर (224.02 रुपये) दर्ज की गई है.

सूची में आगे अल्बानिया 2.39 डॉलर (222.13 रुपये), ग्रीस 2.36 डॉलर (219.34 रुपये) और नॉर्वे 2.36 डॉलर (219.34  रुपये) जैसे देश भी शामिल हैं, जहां पेट्रोल की कीमतें काफी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं.

सबसे सस्ता पेट्रोल कहां मिलता है?

अगर दुनिया में सबसे कम कीमत वाले पेट्रोल की बात करें, तो ईरान सबसे आगे है. जहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 0.029 डॉलर (लगभग 2.69 रुपये) है. यह देश बड़े तेल उत्पादकों में शामिल है, इसलिए यहां कीमतें काफी कम रहती हैं. 

हालांकि, देश में अभी युद्ध के कारण अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. इसके बाद वेनेजुएला का नाम आता है, जहां पेट्रोल लगभग 0.035 डॉलर (करीब 2.70 रुपये) प्रति लीटर के आसपास मिलता है.

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 09:36 PM (IST)
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