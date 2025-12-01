महीने की पहली तारीख पर गुड न्यूज! सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, दिल्ली से मुंबई तक घटे दाम

LPG Price Cut: साल का आखिरी महीना दिसंबर आज से शुरू हो चुका है और पहले ही दिन देश की करोड़ों जनता को खुशखबरी मिली है. दरअसल, आज से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर (कुकिंग गैस) की कीमत कम हो रही है. इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, 19 किलो वाले कुकिंग गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 10 रुपये की कमी की गई है. इस क्रम में 1 दिसंबर, 2025 से दिल्ली और कोलकाता में LPG की कीमतों में 10-10 रुपये की कटौती की गई है, जबकि मुंबई और चेन्नई में दाम 10.5 रुपये घटाए गए हैं. आइए देश के अलग-अलग शहरों में सिलेंडर के रिवाइज्ड रेट पर एक नजर डालते हैं:-

