खराब सिबिल स्कोर पर बैंक ने लोन ठुकराया? इस ट्रिक के इस्तेमाल से तुरंत बन जाएगा काम

Loan With Poor Cibil Score: जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं, जब व्यक्ति को तुरंत ही पैसों की जरूरत होती है. ऐसे में अगर उन्होंने इमरजेंसी के लिए कोई फंड जोड़ रखा है, तब तो उनका काम आसानी से हो जाता है. लेकिन बहुत से लोगों के पास इस स्थिति से निपटने के लिए कोई इमरजेंसी फंड नहीं होती हैं.

ऐसे में बैंक से लोन लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है. वहीं बैंक लोन देने से पहले व्यक्ति की वित्तीय जानकारी और अन्य चीजों के बारे में खोजबीन करती है. बैंक मुख्य रुप से व्यक्ति की सिविल स्कोर की जानकारी लेती है. सिविल स्कोर खराब होने पर बैंक लोन देने से मना कर देती है. अगर किसी व्यक्ति का सिविल स्कोर खराब है तो, क्या उसे लोन मिल सकता है? आइए जानते हैं सिबिल स्कोर खराब होने पर कैसे आप बैंक से लोन ले सकते है.

सिबिल स्कोर खराब होने पर ऐसे मिलेगा लोन

अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है और बैंक ने आपको लोन देने से मना कर दिया हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे समय में आपकी बैंक एफडी आपका सहारा बन सकती है. ज्यादातर मामलों में कम सिबिल स्कोर होने पर भी बैंक एफडी के एवज में लोन पास कर देता है. हालांकि, लोन की राशि आपकी एफडी राशि पर निर्भर करती है.

एफडी पर मिलने वाला लोन एक तरह का सिक्योर्ड लोन होता है. इसमें बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं देखते, क्योंकि आपके लोन की पूरी गारंटी आपकी एफडी ही होती है. अगर किसी वजह से आप लोन वापस नहीं कर पाते, तो बैंक आपकी एफडी से लोन की रकम की भरपाई करती हैं. इसलिए खराब सिबिल स्कोर की स्थिति में एफडी पर लोन लेना एक आसान और भरोसेमंद विकल्प साबित हो सकता है.

सिबिल स्कोर ऐसे सुधरेगा

एफडी की राशि पर 90 फीसदी तक लोन लिया जा सकता है. यानी कि, अगर आपकी एफडी 1 लाख रुपए की हैं तो, आप 90 हजार रुपए तक का लोन ले सकते हैं. अगर आपने एफडी पर लिए गए लोन राशि का सही समय पर भुगतान कर दिया तो आपके सिबिल स्कोर में सुधार हो सकता है. आप एफडी लोन राशि का भुगतान करके 100 पॉइंट तक अपने सिबिल स्कोर को सुधार सकते हैं.

