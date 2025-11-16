Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Indian Stock Market Performance: पिछला सप्ताह भारतीय शेयर बाजार के लिए तेजी दर्ज करने वाला रहा. इस दौरान बीएसई सेंसेक्स की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 कंपनियों का मार्केट कैप में बढ़ोतरी देखने को मिली. यह आंकड़ा कुल 2,05,185.08 करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गया. हालांकि, 2 कंपनियों के मार्केट कैप में गिरावट भी दर्ज की गई. कुल 39,414.06 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की गिरावट इन दो कंपनियों में हुई.

इस पूरे सप्ताह भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला. जिससे कंपनी निवेशकों को तगड़ा लाभ हुआ. पिछले सप्ताह शेयर बाजार के आंकड़ों की बात करें तो, सेंसेक्स 1,346.5 अंक या 1.62 प्रतिशत और एनएसई निफ्टी 417.75 अंक या 1.64 प्रतिशत उछाल लेकर बंद हुआ था.

भारती एयरटेल और रिलायंस के शेयरों में रही सबसे ज्यादा तेजी

पिछले हफ्ते भारती एयरटेल के मार्केट कैप में 55,652.54 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और कंपनी का कुल मूल्य बढ़कर 11,96,700.84 करोड़ रुपए हो गया. इसी तरह, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप भी 54,941.84 करोड़ रुपए बढ़ा और यह 20,55,379.61 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा.

TCS के मार्केट कैप में भी अच्छा उछाल देखा को मिला था. कंपनी का मूल्य 40,757.75 करोड़ रुपए बढ़कर 11,23,416.17 करोड़ रुपए हो गया. वहीं, आईसीआईसीआई बैंक के मार्केट कैप में 20,834.35 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 9,80,374.43 करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गया.

दूसरी कंपनियों के मार्केट कैप में आया उछाल

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का मार्केट कैप बढ़कर 8,92,923.79 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जबकि इंफोसिस की वैल्यूएशन अब 6,24,198.80 करोड़ रुपए हो गई है. साथ ही एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप बढ़कर 15,20,524.34 करोड़ रुपए हो गया है. हिंदुस्तान यूनिलीवर की वैल्यूएशन भी बढ़कर 5,70,187.06 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है.

2 कंपनियों की गिरी वैल्यूएशन

बजाज फाइनेंस और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कंपनियों की वैल्यूएशन में गिरावट दर्ज की गई.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

