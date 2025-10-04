हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसLensKart का रास्ता साफ! सेबी ने दे दी IPO लाने की मंजूरी, 2150 करोड़ जुटाएगी कंपनी

LensKart का रास्ता साफ! सेबी ने दे दी IPO लाने की मंजूरी, 2150 करोड़ जुटाएगी कंपनी

LensKart IPO: चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ लाने और बाजार से पैसे जुटाने की मंजूरी दे दी है. आईपीओ के जरिए कंपनी की योजना 2150 करोड़ रुपये जुटाने की है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 04 Oct 2025 09:03 AM (IST)
Preferred Sources

LensKart IPO: आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मंजूरी दे दी है. इसी के साथ अब इसके आईपीओ लाने का रास्ता भी साफ हो गया है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीओ का साइज 2150 करोड़ रुपये है. इसमें फ्रेश इश्यू के साथ-साथ ऑफर फॉर सेल (OFS) दोनों शामिल हैं, जिसमें कंपनी के मौजूदा निवेशक और फाउंडर 13.23 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे. 

पीयूष बंसल बेचेंगे 2 करोड़ शेयर

आईपीओ के जरिए लेंसकार्ट के को-फाउंडर  पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपाही कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे. इसके अलावा, सॉफ्टबैंक का एसवीएफ II लाइटबल्ब (केमैन) लिमिटेड, श्रोडर्स कैपिटल प्राइवेट इक्विटी एशिया मॉरीशस लिमिटेड, पीआई ऑपर्च्युनिटीज फंड-II, मैक्रिची इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, केदारा कैपिटल फंड II एलएलपी और अल्फा वेव वेंचर्स एलपी जैसे निवेशक भी OFS विंडो के तहत अपना हिस्सा बेच सकते हैं. आईपीओ में लेंसकार्ट के सीईओ व प्रोमोटर पीयूष बंसल 2 करोड़ शेयर बेचेंगे.

किस काम में होगा पैसों का इस्तेमाल? 

जुलाई 2025 में दाखिल ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस में कहा गया था कि कंपनी का इरादा फ्रेश इश्यू से जुटाई गई रकम 272.6 करोड़ का उपयोग पूरे भारत में नए CoCo (कंपनी के स्वामित्व वाले, कंपनी द्वारा संचालित) स्टोर खोलने और 591.4 करोड़ का का इस्तेमाल लीज, किराए के भुगतान और लाइसेंस खर्चों के लिए करेगी. लेंसकार्ट ने अपनी शुरुआत एक ऑनलाइन आईवियर रिटेलर के रूप में की थी, लेकिन धीरे-धीरे अपना दायरा बढ़ाते हुए इसने देश भर में अपने ब्रांडेड शोरूम खोले और रिटेल सेगमेंट में एंट्री ली.

इसके अलावा, 213.4 करोड़ टेक्नोलॉजी और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे जाएंगे, जबकि 320 करोड़ ब्रांड मार्केटिंग और प्रोमोश्नल एक्टिविटीज के लिए होंगे. बाकी बची राशि से अकार्बनिक अधिग्रहण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने की उम्मीद है.

कंपनी ने कमाया 6000 से ज्यादा रेवेन्यू 

कारोबारी साल 2025 में लेंसकार्ट का ऑपरेश्नल रेवेन्यू 22.5 परसेंट बढ़कर 6,652.5 करोड़ हो गया, जो पिछले साल 5,427.7 करोड़ था. इस दौरान कंपनी ने कारोबारी साल 2024 में हुए 10.15 करोड़ रुपये के घाटे के मुकाबले 297.34 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया. Ebitda भी 971 करोड़ तक पहुंच गया, जो एक साल पहले के 672 करोड़ से 44.5 परसेंट ज्यादा है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें: 

TCS में 2500 स्टाफ इस्तीफा देने के लिए किए गए मजबूर, NITES ने सरकार से लगाई मदद की गुहार 

Published at : 04 Oct 2025 09:03 AM (IST)
Tags :
Lenskart Upcoming IPO Lenskart IPO LensKart IPO News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अगर दुनिया के नक्शे पर रहना है तो...', आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, आसिम मुनीर की उड़ी नींद!
'अगर दुनिया के नक्शे पर रहना है तो...', आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी, मुनीर की उड़ी नींद!
दिल्ली NCR
30 मिनट में तीन डॉग बाइट! JLN स्टेडियम में जापान और केन्या के कोच पर आवारा कुत्तों का हमला
30 मिनट में तीन डॉग बाइट! JLN स्टेडियम में जापान और केन्या के कोच पर आवारा कुत्तों का हमला
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
साउथ सिनेमा
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुपचुप की सगाई! जानें कब लेंगे सात फेरे
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुपचुप की सगाई! जानें कब लेंगे सात फेरे
Advertisement

वीडियोज

New Volvo XC90 2025 facelift India review | Auto Live
MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर दुनिया के नक्शे पर रहना है तो...', आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, आसिम मुनीर की उड़ी नींद!
'अगर दुनिया के नक्शे पर रहना है तो...', आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी, मुनीर की उड़ी नींद!
दिल्ली NCR
30 मिनट में तीन डॉग बाइट! JLN स्टेडियम में जापान और केन्या के कोच पर आवारा कुत्तों का हमला
30 मिनट में तीन डॉग बाइट! JLN स्टेडियम में जापान और केन्या के कोच पर आवारा कुत्तों का हमला
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
साउथ सिनेमा
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुपचुप की सगाई! जानें कब लेंगे सात फेरे
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुपचुप की सगाई! जानें कब लेंगे सात फेरे
स्पोर्ट्स
India Tour Of Australia: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा पर यूपी में बढ़ेगी सियासी सरगर्मी? अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, बनाई 14 लोगों की टीम
बरेली हिंसा पर यूपी में बढ़ेगी सियासी सरगर्मी? अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, बनाई 14 लोगों की टीम
नौकरी
Army Jobs 2025: इंडियन आर्मी में करियर का सुनहरा मौका, ग्रुप-C के 194 पदों पर भर्ती शुरू; ये करें अप्लाई
इंडियन आर्मी में करियर का सुनहरा मौका, ग्रुप-C के 194 पदों पर भर्ती शुरू; ये करें अप्लाई
जनरल नॉलेज
167 मिलियन साल पहले ये था धरती का सबसे बड़ा शिकारी, डायनासोर के बच्चों को भी मारकर चबा जाता था
167 मिलियन साल पहले ये था धरती का सबसे बड़ा शिकारी, डायनासोर के बच्चों को भी मारकर चबा जाता था
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget