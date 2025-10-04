LensKart का रास्ता साफ! सेबी ने दे दी IPO लाने की मंजूरी, 2150 करोड़ जुटाएगी कंपनी

LensKart IPO: आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मंजूरी दे दी है. इसी के साथ अब इसके आईपीओ लाने का रास्ता भी साफ हो गया है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीओ का साइज 2150 करोड़ रुपये है. इसमें फ्रेश इश्यू के साथ-साथ ऑफर फॉर सेल (OFS) दोनों शामिल हैं, जिसमें कंपनी के मौजूदा निवेशक और फाउंडर 13.23 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे.

पीयूष बंसल बेचेंगे 2 करोड़ शेयर

आईपीओ के जरिए लेंसकार्ट के को-फाउंडर पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपाही कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे. इसके अलावा, सॉफ्टबैंक का एसवीएफ II लाइटबल्ब (केमैन) लिमिटेड, श्रोडर्स कैपिटल प्राइवेट इक्विटी एशिया मॉरीशस लिमिटेड, पीआई ऑपर्च्युनिटीज फंड-II, मैक्रिची इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, केदारा कैपिटल फंड II एलएलपी और अल्फा वेव वेंचर्स एलपी जैसे निवेशक भी OFS विंडो के तहत अपना हिस्सा बेच सकते हैं. आईपीओ में लेंसकार्ट के सीईओ व प्रोमोटर पीयूष बंसल 2 करोड़ शेयर बेचेंगे.

किस काम में होगा पैसों का इस्तेमाल?

जुलाई 2025 में दाखिल ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस में कहा गया था कि कंपनी का इरादा फ्रेश इश्यू से जुटाई गई रकम 272.6 करोड़ का उपयोग पूरे भारत में नए CoCo (कंपनी के स्वामित्व वाले, कंपनी द्वारा संचालित) स्टोर खोलने और 591.4 करोड़ का का इस्तेमाल लीज, किराए के भुगतान और लाइसेंस खर्चों के लिए करेगी. लेंसकार्ट ने अपनी शुरुआत एक ऑनलाइन आईवियर रिटेलर के रूप में की थी, लेकिन धीरे-धीरे अपना दायरा बढ़ाते हुए इसने देश भर में अपने ब्रांडेड शोरूम खोले और रिटेल सेगमेंट में एंट्री ली.

इसके अलावा, 213.4 करोड़ टेक्नोलॉजी और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे जाएंगे, जबकि 320 करोड़ ब्रांड मार्केटिंग और प्रोमोश्नल एक्टिविटीज के लिए होंगे. बाकी बची राशि से अकार्बनिक अधिग्रहण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने की उम्मीद है.

कंपनी ने कमाया 6000 से ज्यादा रेवेन्यू

कारोबारी साल 2025 में लेंसकार्ट का ऑपरेश्नल रेवेन्यू 22.5 परसेंट बढ़कर 6,652.5 करोड़ हो गया, जो पिछले साल 5,427.7 करोड़ था. इस दौरान कंपनी ने कारोबारी साल 2024 में हुए 10.15 करोड़ रुपये के घाटे के मुकाबले 297.34 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया. Ebitda भी 971 करोड़ तक पहुंच गया, जो एक साल पहले के 672 करोड़ से 44.5 परसेंट ज्यादा है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

TCS में 2500 स्टाफ इस्तीफा देने के लिए किए गए मजबूर, NITES ने सरकार से लगाई मदद की गुहार