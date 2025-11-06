स्टॉक मिला या नहीं? क्या आपने भी इस IPO के लिए लगाई थी बोली, फटाफट ऐसे चेक करें स्टेटस

Lenskart IPO: आईवियर कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड (Lenskart Solutions Ltd) के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. 7278 करोड़ रुपये का यह इश्यू 4 नवंबर को बंद हुआ. अब शेयर अलॉटमेंट पर निवेशकों की नजरें बनी हुई हैं. 31 अक्टूबर को खुले इस आईपीओ के लिए शेयर 6 नवंबर, गुरुवार को अलॉट किए जा सकते हैं. 10 नवंबर को लेंसकार्ट के शेयर एनएसई और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होंगे. शेयर अलॉट किए जाने के बाद रजिस्ट्रार सफल आवेदकों के डीमैट अकाउंट में शेयर जमा करा देगा और जिनका दांव सही नहीं बैठा उन्हें 7 नवंबर तक पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे.

IPO को मिला बंपर रिस्पॉन्स

NSE की डेटा के मुताबिक, आईपीओ के जरिए पेश किए गए 9,97,61,257 शेयरों के मुकाबले निवेशकों ने 2,81,88,45,777 शेयरों के लिए बोलियां लगीं. इसे 28.26 गुना सब्सक्राइब किया गया. क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूश्नल बायर्स 40.35 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ सबसे आगे रहे. उनके बाद 18.23 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ नॉन-इंस्टीट्यूश्नल इंवेस्टर्स दूसरे और 7.54 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ रिटेल निवेशक तीसरे स्थान पर रहे.

MUFG Intime India

MUFG Intime की वेबसाइट पर जाएं।

'ड्रॉपडाउन' से Lenskart IPO को सिलेक्ट करें.

पैन, एप्लीकेशन नंबर या डीपी/क्लाइंट आईडी में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें.

आपकी लगाई गई बोली के वेरिफिकेशन के लिए अपनी पहचान की पुष्टि करें.

अलॉटमेंट स्टेटस देखने के लिए 'Search' पर क्लिक करें.

BSE पर ऐसे करें चेक

सबसे पहले BSE की वेबसाइट पर जाएं.

Issue Type में 'Equity' सिक्लेक्ट करें.

अब कंपनी का नाम सिलेक्ट करें.

PAN नंबर और एप्लिकेशन नंबर डालें.

सबमिट करने पर स्क्रीन नी अलॉटमेंट स्टेटस दिखने लगेगा.

NSE पर कैसे करेंगे चेक?

सबसे पहले NSE की वेबसाइटपर जाएं.

पैन की मदद से साइन अप करें.

यूजर नेम /पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.

इक्विटी में NSE IPO सिलेक्ट करें.

ड्रॉपडाउन मेनू से 'Lenkart IPO' को चुनें.

अपना पैन और एप्लीकेशन नंबर डालें.

'सबमिट' बटन पर क्लिक करें

अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा.

स्टॉकब्रोकर के जरिए

अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म (Zerodha, Groww, Angel One आदि) पर लॉग इन करें.

IPO सेक्शन में Lenskart IPO चुनें।

PAN या एप्लीकेशन नंबर डालें.

अलॉटमेंट की जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

