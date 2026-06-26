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हिंदी न्यूज़बिजनेसStrait of Hormuz: ईरान के इस कदम से और बढ़ेगी महंगाई, हर साल $40 बिलियन कमाने का बना लिया प्लान, संकट में कई देश

Strait of Hormuz: ईरान के इस कदम से और बढ़ेगी महंगाई, हर साल $40 बिलियन कमाने का बना लिया प्लान, संकट में कई देश

Strait Of Hormuz: ईरान और अमेरिका के बीच समझौता तो हो गय है, लेकिन इसके बाद अब ईरान ने अपनी कमाई के लिए नया प्लान बनाया है. इससे एक बार फिर देशों में महंगाई बढ़ सकती है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 26 Jun 2026 09:27 PM (IST)
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Strait of Hormuz: बीते कुछ महीनों से जबसे ईरान और यूएस के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तभी से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक था. हाल ही में युद्ध विराम के बाद लोगों ने राहत की सांस ली ही थी, कि अब एक बार फिर से लगता है महंगाई की मार लोगों पर पड़ेगी. क्योंकि अमेरिका से युद्ध खत्म होने के बाद ईरान अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपना कमाई का नया जरिया बनाने वाला है. आइये जानें कैसे.

होर्मुज कैसे बनेगा ईरान की कमाई का जरिया?
दरअसल द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव करना चाहता है. इसके लिए उसने एक नया प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा, सुरक्षित नौवहन और पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवाओं के बदले फीस ली जाएगी. अगर ये प्लान लागू होता है तो इसमें शामिल देशों को हर साल करीब 40 अरब डॉलर तक की आय हो सकती है.

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क्या बोला ईरान?
इसे लेकर ईरान का कहना है कि हालिया युद्ध के बाद अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का संचालन पहले की तरह नहीं चल सकता. इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिसमें खाड़ी के देश मिलकर इस समुद्री रास्ते का मैनेजमेंट करें और फीस से होने वाली कमाई आपस में बांटें. जिससे ईरान और उससे जुड़े देशों की आय वृद्धि होगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान इस योजना को लागू करने के लिए चीन और खाड़ी के अन्य देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है. ईरान के चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अपने ओमान दौरे के दौरान कहा कि होर्मुज का मैनेजमेंट अब पुराने तरीके से नहीं होगा. ईरान ने ये मॉडल टर्की के स्ट्रोट ऑफ डार्डानेल्स से इंस्पायर होकर तैयार किया है.

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क्या पड़ेगी महंगाई की मार?
यदि ईरान का ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो आने वाले समय में अन्य देश जहां पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कच्चे तेल और गैस का निर्यात होता है, वहां महंगाई बढ़ सकती है. जिसमें से एक भारत भी है, जहां ईरान- अमेरिका के बीच युद्ध का भी सीधा असर पड़ा था. यहां पर कच्चे तेल की कमी के कारण पेट्रोल- डीजल और गैस की किल्लत देखी गई. तो वहीं इनके दामों में भी इजाफा हुआ था.

विरोध में है अमेरिका
बता दें कि अमेरिका ने ईरान के इस प्रस्ताव का विरोध किया है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि किसी भी देश को इंटरनेशनल जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से फीस लेने का कोई अधिकार नहीं है और अमेरिका ऐसी किसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करेगा. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हाल ही में हुए 60 दिन के युद्धविराम समझौते के तहत ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बारूदी सुरंगें हटानी होंगी और जहाजों की आवाजाही बिना किसी टोल के जारी रखनी होगी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 26 Jun 2026 09:27 PM (IST)
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