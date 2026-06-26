हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसKing Charles III: राजा भी चुकाते हैं टैक्स, किंग चार्ल्स ने भरा 373 करोड़ का महसूल, इतिहास में पहली बार हुआ सार्वजनिक

King Charles III: राजा भी चुकाते हैं टैक्स, किंग चार्ल्स ने भरा 373 करोड़ का महसूल, इतिहास में पहली बार हुआ सार्वजनिक

UK King Tax Information: राजा- महाराजा अपनी प्रजा से कर वसूलते हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार इस बात का खुलासा हुआ है कि ब्रिटिश के राजा खुद भी टैक्स भरते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 26 Jun 2026 06:56 PM (IST)
Preferred Sources

UK King Tax Information: सालों हम यही सुनते आए हैं कि राजा- महाराजा अपनी प्रजा से कर वसूलते थे. जो कर उनके खजाने में जाता था. इससे राजमहल तो चलता ही था इसके साथ ही साथ राज्य भी चलाया जाता था. आज भी लोकतंत्र के दौर में यही होता है. जनता के टैक्स से देश और सरकारें चलती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश में ऐसा नहीं होता? जी हां! वहां के राजा भी टैक्स भरते हैं, जिसका हाल ही में खुलासा हुआ है.

ब्रिटेन के राजा भरते हैं टैक्स
दरअसल हाल ही में UK की एक न्यूज एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया है कि, ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III ने सितंबर 2022 में सिंहासन संभालने के बाद से अब तक 30 मिलियन पाउंड (अमेरिकी डॉलर में 39.6 मिलियन डॉलर और भारतीय रुपया के हिसाब से 351 करोड़ रुपये) से ज्यादा का टैक्स चुकाया है. इसकी जानकारी पहली बार बकिंघम पैलेस के द्वारा सामनेआई है.

ये भी पढ़ें: जींस में छुपा रखा था सवा 3 करोड़ का सोना, एयरपोर्ट पर धरे गए, विदेश से गोल्ड लाने के क्या नियम हैं?

पहली बार आई है निजी जानकारी सामने
बकिंघम पैलेस के द्वारा ये जानकारी शाही परिवार की वित्तीय व्यस्था की पारदर्शिता बढ़ाने कि लए सार्वजनिक की है. किंग चार्ल्स के बड़े बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस विलियम ने भी पहली बार अपनी टैक्स संबंधी जानकारी शेयर की है. उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स बनने के बाद से अब तक 20 मिलियन पाउंड (अमेरिकी डॉलर में 26.4 मिलियन डॉलर और भारतीय रुपया के हिसाब से 234 करोड़ रुपये) से ज्यादा का टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स भरा है.

तीन सालों में भरा इतना टैक्स
सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में किंग चार्ल्स ने 11.7 मिलियन पाउंड (अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 15.44 मिलियन डॉलर और भारतीय रुपया के हिसाब से 136.89 करोड़ रुपये) और 2024-25 में 12.9 मिलियन पाउंड (अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 17.03 मिलियन डॉलर और भारतीय रुपया के मुताबिक 150.93 करोड़ रुपये) टैक्स दिया.

वहीं, प्रिंस विलियम ने 2023-24 में 8.34 मिलियन पाउंड (अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 11.01 मिलियन डॉलर और भारतीय रुपया के हिसाब से 97.58 करोड़ रुपये) और 2024-25 में 7.76 मिलियन पाउंड (अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 10.24 मिलियन डॉलर और भारतीय रुपया के हिसाब से 90.79 करोड़ रुपये) टैक्स जमा किया है.

ये भी पढ़ें: इस सरकारी बैंक ने HDFC और ICICI को पछाड़ा, क्रेडिट कार्ड रेस में हुआ आगे, लोगों ने खूब किया खर्च

राजा को टैक्स देना नहीं है जरूरी
बता दें कि ब्रिटेन के कानून के अनुसार, राजा पर आयकर, कैपिटल गेन टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, साल 1993 से शाही परिवार अपनी इच्छा से ही आयकर और कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान कर रहा है. ये फैसला उस समय जनता के बढ़ते दबाव और शाही वित्त को लेकर उठे सवालों के बाद लिया गया था.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 26 Jun 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
UK NEWS British King Tax Information
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
King Charles III: राजा भी चुकाते हैं टैक्स, किंग चार्ल्स ने भरा 373 करोड़ का महसूल, इतिहास में पहली बार हुआ सार्वजनिक
राजा भी चुकाते हैं टैक्स, किंग चार्ल्स ने भरा 373 करोड़ का महसूल, इतिहास में पहली बार हुआ सार्वजनिक
बिजनेस
जींस में छुपा रखा था सवा 3 करोड़ का सोना, एयरपोर्ट पर धरे गए, विदेश से गोल्ड लाने के क्या नियम हैं?
जींस में छुपा रखा था सवा 3 करोड़ का सोना, एयरपोर्ट पर धरे गए, विदेश से गोल्ड लाने के क्या नियम हैं?
बिजनेस
इस सरकारी बैंक ने HDFC और ICICI को पछाड़ा, क्रेडिट कार्ड रेस में हुआ आगे, लोगों ने खूब किया खर्च
इस सरकारी बैंक ने HDFC और ICICI को पछाड़ा, क्रेडिट कार्ड रेस में हुआ आगे, लोगों ने खूब किया खर्च
बिजनेस
Personal Loan vs Credit Card: पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड, इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए तो क्या करें? एक्सपर्ट्स ने बताए दोनों के फायदे
पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड, इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए तो क्या करें? एक्सपर्ट्स ने बताए दोनों के फायदे
Advertisement

वीडियोज

Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
अयोध्या पहुंचने पर CM योगी ने केजरीवाल को घेरा तो AAP संयोजक बोले- 'महाराज जी, आपकी कुर्सी...'
अयोध्या पहुंचने पर CM योगी ने केजरीवाल को घेरा तो AAP संयोजक बोले- 'महाराज जी, आपकी कुर्सी...'
विश्व
वेनेजुएला में तबाही के एक दिन बाद फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 6.7 की तीव्रता से कांपी धरती
वेनेजुएला में तबाही के एक दिन बाद फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 6.7 की तीव्रता से कांपी धरती
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब
वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' ने 5 बजे तक तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
धुआंधार कमाई कर रही 'वेलकम टू द जंगल', 5 बजे तक तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
विश्व
चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा
चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
दिल्ली NCR
Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?
दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?
बिहार
मुहर्रम पर विवाद! दरभंगा में ASI को मारी गोली, गुस्साई भीड़ ने हमलावर को मार डाला
मुहर्रम पर विवाद! दरभंगा में ASI को मारी गोली, गुस्साई भीड़ ने हमलावर को मार डाला
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget