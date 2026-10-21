खत्म हुआ इंतजार! खुल गया देश का सबसे बड़ा IPO, दांव लगाने से पहले जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जियो प्लेटफॉर्म्स का रिकॉर्ड-तोड़ आईपीओ ₹30,213 करोड़ का.

पहले दिन QIB कोटा 2.86 गुना सब्सक्राइब हुआ.

Meta, Google समर्थित जियो 50 करोड़ ग्राहकों वाली टेलीकॉम कंपनी.

आखिरकार वह घड़ी आ ही गई, जिसका निवेशकों को लंबे समय से इंतजार था. देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) की डिजिटल और टेलीकॉम यूनिट जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (Jio Platforms Ltd.) का IPO आज यानी 21 अक्टूबर 2026 को खुल गया है.

3.2 अरब डॉलर (30,213 करोड़) के इस ब्लॉकबस्टर आईपीओ को भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है, जिसने हुंडई इंडिया के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. साल 2024 में हुंडई इंडिया 27,870 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आई थी.

Meta, Google और BlackRock, Fidelity, Abu Dhabi Investment Authority जैसे कई बड़े संस्थागत निवेशकों द्वारा समर्थित जियो प्लेटफॉर्म्स भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, जिसके ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ (500 मिलियन) से भी ज्यादा है. इस तरह, जियो ने China Mobile के बाद यह एक ही देश में काम करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर बन गई है.

जियो की बाजार में मजबूत पकड़

आईपीओ में जियो प्लेटफॉर्म्स का वैल्यूएशन 108.3 अरब डॉलर आंका जा रहा है. 28 अक्टूबर को लिस्टिंग के दिन यह मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL), टीसीएस (TCS) और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) जैसी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की लीग में शामिल हो जाएगी. आईपीओ में ग्लोबल कंपनियों की भी बड़ी दिलचस्पी देखी गई है.

अभी इसी हफ्ते अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) और ब्लैकरॉक (BlackRock) जैसे ग्लोबल फंड्स ने इसके 853 मिलियन (7,178 करोड़) के शेयर खरीदे. इसके बदले एंकर निवेशकों ने 25 अरब ($26.3 अरब) से अधिक की बोलियां भी लगाई.

धड़ाधड़ लग रही हैं बोलियां

जियो आईपीओ के खुलने के साथ-साथ इसके लिए धड़ाधड़ बोलियां लगाई जा रही है. आईपीओ को अपने पहले ही दिन संस्थागत निवेशकों का शानदार समर्थन मिल रहा है. पात्र संस्थागत खरीदारों (QIB) के लिए रिजर्व कोटे को करीब दोगुनी मांग के दम पर पहले ही दिन पूरा सब्सक्राइब कर लिया. सुबह 10:00 बजे तक क्यूआईबी कोटा 2.86 गुना सब्सक्राइब हो चुका था.

बाजार जानकारों के मुताबिक, बड़े वैश्विक और घरेलू फंड्स द्वारा ताबड़तोड़ बोली लगाने के कारण यह कोटा उम्मीद से काफी पहले भर गया है, जो कंपनी के मजबूत बिजनेस मॉडल पर उनके भरोसे को दर्शाता है. आमतौर पर बड़े संस्थागत निवेशक आईपीओ के आखिरी दिन बड़ी बोलियां लगाते हैं, लेकिन जियो के मामले में पहले ही दिन 2 गुना से अधिक की मांग अपने आप में बड़ी बात है.

क्यूआईबी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स, बीमा कंपनियां वगैरह शामिल होते हैं. इनके बीच आईपीओ की भारी डिमांड से रिटेल निवेशकों का भी भरोसा बढ़ेगा, जिससे इसके GMP में तेल उछाल आने की संभावना है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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