निवेशक पैसे रखें तैयार, इस सप्ताह 4 मेनबोर्ड समेत कई कंपनियों का IPO होगा लॉन्च, जानें डिटेल
भारतीय शेयर बाजार में सोमवार 8 दिसंबर से शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह में आईपीओ की बहार आने वाली है. 8 से 12 दिसंबर के बीच कई कंपनियां बाजार में अपना आईपीओ ला रही हैं. जानें पूरी डिटेल.....
Upcoming IPO: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार 8 दिसंबर से शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह में आईपीओ की बहार आने वाली है. जिससे शेयर बाजार में हलचल देखने को मिल सकती है. 8 से 12 दिसंबर के बीच कई कंपनियां बाजार में अपना आईपीओ ला रही हैं. जिसके जरिए कंपनी पैसे जुटाने का प्रयास करेंगी.
इस सप्ताह 4 मेनबोर्ड कंपनियों और 5 एसएमई कंपनियों का आईपीओ ओपन हो रहा है. जिससे निवेशकों के पास निवेश करने के कई विकल्प हो सकते हैं. आइए जानते हैं, इस सप्ताह किन-किन कंपनियों के आईपीओ ओपन हो रहे हैं...
1.कोरोना रेमेडीज
कोरोना रेमेडीज का आईपीओ 8 दिसंबर यानी आज ओपन हो रहा है, जो कि 10 दिसंबर तक खुला रहेगा. कंपनी आईपीओ के माध्यम से 655.37 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी. शेयरों का प्राइस बैंड 1,008 से 1,062 रुपये तय किया गया है. कंपनी ने 14 शेयरों का लॉट साइज रखा हैं. आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है. शेयर बाजार में कंपनी की लिस्टिंग 15 दिसंबर को हो सकती है.
2. नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज
नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज का आईपीओ 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच ओपन रहेगा. कंपनी आईपीओ के जरिए 871.05 करोड़ रुपये जुटाना का प्रयास करेगी. जिसके तहत 353.4 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे.
वहीं, 517.64 करोड़ रुपये ऑफर फॉर सेल के होंगे. कंपनी ने शेयरों का प्राइस बैंड 438 रुपये से 460 रुपये के बीच तय किया है. 32 शेयरों को एक लॉट साइज होगा. 17 दिसंबर को कंपनी बाजार में लिस्ट हो सकती है.
3.वेकफिट इनोवेशंस
वेकफिट इनोवेशंस का पब्लिक इश्यू 8 से 10 दिसंबर के बीच निवेशकों के लिए खुला रहेगा. आईपीओ के माध्यम से कंपनी 1,288.89 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास कर रही है. शेयर का प्राइस बैंड 85 से 195 रुपये तय किया गया है. 76 शेयरों का एक लॉट साइज होगा.
कंपनी आईपीओ के तहत 377.18 करोड़ रुपये के फ्रेस शेयर और 911.71 करोड़ रुपये ऑफर फॉर सेल जारी करेगी. कंपनी 15 दिसंबर को शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है.
4. पार्क मेडी वर्ल्ड
पार्क मेडी वर्ल्ड का आईपीओ 10 से 12 दिसंबर के बीच निवेशकों के लिए खुला रहेगा. कंपनी आईपीओ के तहत 770 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर और 150 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल ला रही है. प्राइस बैंड 154 से 162 रुपये तय किया है. अनुमान है कि कंपनी शेयर बाजार में 17 दिसंबर को लिस्ट होगी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
