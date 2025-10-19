पैसे बटोरने के आ रहे दिन! Meesho के IPO को Sebi से मिली मंजूरी, जानें कितना होगा साइज?

Meesho IPO: ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मीशो (Meesho) अपना आईपीओ लाने के लिए अब पूरी तरह से रेडी है. कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DHRP) जमा कराया था, जिसे मंजूरी भी मिल गई है. इसी के साथ Meesho मेनबोर्ड लिस्टिंग के लिए तैयार है.

Zepto की तरह अब Meesho भी आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाली यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई है. बता दें कि यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप कंपनियों को कहा जाता है, जिनका वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर के पार चला गया है.

कितना होगा IPO का साइज?

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Meesho फ्रेश शेयर जारी कर लगभग 48 करोड़ डॉलर (4,250 करोड़ रुपये) और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 25-30 करोड़ डॉलर बेचकर 2,200-2,600 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, जिससे आईपीओ का साइज कुल मिलाकर लगभग 6,500-7,000 करोड़ रुपये हो जाएगा. जुटाई गई रकम का इस्तेमाल ब्रांडिंग, कॉर्पोरेट जरूरतों और तकनीक से जुड़ी लागतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा.

अब बुक बिल्डिंग प्रॉसेस में 30-35 दिन लग सकते हैं, जिसके बाद कंपनी आईपीओ लॉन्च करेगी और वैल्यूएशन तय करेगी. अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, बेंगलुरु बेस्ड इस कंपनी के आईपीओ में शुरुआती निवेशक एलिवेशन कैपिटल OFS विंडो के तहत सबसे बड़ा हिस्सा बेच रही है, उसके बाद पीक XV पार्टनर्स और वेंचर हाईवे भी शेयर बेच रहे हैं. प्रोमोटर विदित आत्रे और संजीव बरनवाल भी OFS के तहत शेयर बेचेंगे.

घाटे में रही कंपनी

2015 में बनी कंपनी मीशो ने कारोबारी साल 2024 में 7,615 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 305 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया. मीशो ने अपना हेडक्वॉर्टर अमेरिका के डेलवेयर से भारत में शिफ्ट किया. इसमें आए खर्च के चलते कारोबारी साल 2025 में Meesho का घाटा और बढ़ गया. 2025 में मीशो का शुद्ध घाटा 305 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,941 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. वहीं, कारोबारी साल 2026 की पहली तिमाही में मीशो का शुद्ध घाटा 289 करोड़ रुपये रहा. हो सकता है कि इस आईपीओ के जरिए कंपनी को काफी हद तक संभलने में मदद मिले.

