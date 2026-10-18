Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसIpoकाउंटडाउन स्टार्ट: आ रहा 31663 करोड़ का Jio IPO, 9 कंपनियों की होगी लिस्टिंग

काउंटडाउन स्टार्ट: आ रहा 31663 करोड़ का Jio IPO, 9 कंपनियों की होगी लिस्टिंग

आईपीओ मार्केट में अगले हफ्ते जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी. एक तरफ जियो का मेगा इश्यू लॉन्च हो रहा है. वहीं, दूसरी तरह 9 अलग कंपनियों की लिस्टिंग भी होगी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 18 Oct 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पारस हेल्थकेयर सहित अन्य कंपनियां भी अगले सप्ताह लिस्ट होंगी.

देश के प्राइमरी मार्केट के लिए आने वाला हफ्ता ऐतिहासिक रहने वाला है. देश की सबसे बड़ी कंपनी  रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल विंग जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) अपना मेगा आईपीओ लेकर आ रही है. इसके अलावा, आने वाले हफ्ते में नौ कंपनियां शेयर बाजार में कदम रखेंगी, जिनमें से छह मेनबोर्ड पर लिस्ट होंगी. इनके जरिए मार्केट से 31,663 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिनमें से अकेले जियो की हिस्सेदारी 95% से अधिक है. 

भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ

जियो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बनने जा रहा है, जिसका साइज कुल 30,213 करोड़ रुपये का है. इससे पहले हुंडई इंडिया 27,870 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आया था. इससे भी पहले एलआईसी 21,000 करोड़ का आईपीओ लेकर आई थी.

जियो का आईपीओ 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार) को लॉन्च होने जा रहा है, जिसके लिए निवेशक 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) तक बोली लगा सकेंगे. हालांकि, एंकर निवेशकों के लिए ह दो दिन पहले यानी कि 19 अक्टूबर को ही खुल जाएगा. आईपीओ के लिए कंपनी ने प्राइस बैंड 1,065 से 1,119 रुपये प्रति शेयर तय किया है. 

एक और आईपीओ भी आ रहा

जियो के साथ-साथ हॉस्पिटल चेन पारस हेल्थकेयर भी 1,450 करोड़ रुपये का आईपीओ 21 अक्टूबर को खुल रहा है. इसके लिए भी शुक्रवार, 23 अक्टूबर तक बोली लगाई जा सकेगी. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्रति शेयर 660-693 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है. निवेशक कम से कम 21 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और उसके बाद इसके गुणकों (multiples) में बोली लगा सकेंगे. इस हिसाब से अपर प्राइस बैंड पर एक रिटेल निवेशक को कम से कम 14,553 रुपये का निवेश करना होगा.

पारस हेल्थकेयर के आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर-फॉर सेल दोनों होंगे. आईपीओ में 500 करोड़ रुपये के नए शेयर और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 950 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री शामिल है. अपर प्राइस बैंड पर पारस हेल्थकेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 7,498 करोड़ रुपये होगा.

9 कंपनियाें की लिस्टिंग भी

अगले सप्ताह लिस्ट होने वाली नौ कंपनियों में से छह BSE और NSE के मेनबोर्ड पर आएंगी, जबकि तीन कंपनियां SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगी. ये कंपनियां टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर, डिफेंस और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जैसे अलग-अलग सेक्टर से जुड़ी हैं. जिन कंपनियों के शेयर लिस्ट होंगे उनमें HD Fire Protect, Vaibhav Vyapaar, Ravita Engineering Services, Zetwerk, Tonbo Imaging, Sahajanand Medical Technologies, Bonfiglioli Transmissions, Shellz India शामिल हैं. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

भयंकर बढ़ गई डीजल की डिमांड, 15 दिनों में खर्च 36.5 लाख टन ईंधन 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 18 Oct 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Jio IPO Upcoming IPO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

IPO
1977 में रिलायंस ले आया IPO... कैसे धीरूभाई अंबानी ने बदली थी आम जनता की किस्मत
1977 में रिलायंस ले आया IPO... कैसे धीरूभाई अंबानी ने बदली थी आम जनता की किस्मत
IPO
हो गया बड़ा ऐलान, 1065 रुपये से शुरू होगी Jio IPO की बोली; आप लगाएंगे दांव?
हो गया बड़ा ऐलान, 1065 रुपये से शुरू होगी Jio IPO की बोली; आप लगाएंगे दांव?
IPO
ग्रे मार्केट में दहाड़ रहा Jio IPO, 170 तक पहुंचा प्रीमियम; जानें कब खुल रहा?
ग्रे मार्केट में दहाड़ रहा Jio IPO, 170 तक पहुंचा प्रीमियम; जानें कब खुल रहा?
IPO
काउंटडाउन शुरू...इस दिन होगी Jio IPO की धमाकेदार एंट्री! जानें डिटेल
काउंटडाउन शुरू...इस दिन होगी Jio IPO की धमाकेदार एंट्री! जानें डिटेल
Advertisement

वीडियोज

ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
रेलवे स्टेशन पर 510 रुपए का 'घमासान' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फिर जल रहा फ्रांस, सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, अब तक 1200 गिरफ्तार - बड़ी बातें
फिर जल रहा फ्रांस, सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, अब तक 1200 गिरफ्तार - बड़ी बातें
मध्य प्रदेश
ग्वालियर हादसे में 15 लोगों की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा; प्रशासन पर लगाए आरोप
ग्वालियर हादसे में 15 लोगों की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा; प्रशासन पर लगाए आरोप
साउथ सिनेमा
रजनीकांत ने देवा को दिया था सोने का तोहफा, आखिरी विदाई में भी दिखा साथ
रजनीकांत ने देवा को दिया था सोने का तोहफा, आखिरी विदाई में भी दिखा साथ
स्पोर्ट्स
कप्तान शे होप का भारतीय फैंस को दिल छू लेने वाला संदेश, भारत से विदा लेते समय कही ये बात
कप्तान शे होप का भारतीय फैंस को दिल छू लेने वाला संदेश, कही ये बड़ी बात
इंडिया
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
विश्व
कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला
कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला
हेल्थ
गाना सुनते हुए लगवाएंगे इंजेक्शन तो कम महसूस होगा दर्द, चौंका देगी यह रिसर्च
गाना सुनते हुए लगवाएंगे इंजेक्शन तो कम महसूस होगा दर्द, चौंका देगी यह रिसर्च
टेक्नोलॉजी
स्मार्ट डोरबेल से कैमरे तक, घर की सुरक्षा कैसे बढ़ाते हैं ये गैजेट्स?
स्मार्ट डोरबेल से कैमरे तक, घर की सुरक्षा कैसे बढ़ाते हैं ये गैजेट्स?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget