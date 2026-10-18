काउंटडाउन स्टार्ट: आ रहा 31663 करोड़ का Jio IPO, 9 कंपनियों की होगी लिस्टिंग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पारस हेल्थकेयर सहित अन्य कंपनियां भी अगले सप्ताह लिस्ट होंगी.

देश के प्राइमरी मार्केट के लिए आने वाला हफ्ता ऐतिहासिक रहने वाला है. देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल विंग जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) अपना मेगा आईपीओ लेकर आ रही है. इसके अलावा, आने वाले हफ्ते में नौ कंपनियां शेयर बाजार में कदम रखेंगी, जिनमें से छह मेनबोर्ड पर लिस्ट होंगी. इनके जरिए मार्केट से 31,663 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिनमें से अकेले जियो की हिस्सेदारी 95% से अधिक है.

भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ

जियो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बनने जा रहा है, जिसका साइज कुल 30,213 करोड़ रुपये का है. इससे पहले हुंडई इंडिया 27,870 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आया था. इससे भी पहले एलआईसी 21,000 करोड़ का आईपीओ लेकर आई थी.

जियो का आईपीओ 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार) को लॉन्च होने जा रहा है, जिसके लिए निवेशक 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) तक बोली लगा सकेंगे. हालांकि, एंकर निवेशकों के लिए ह दो दिन पहले यानी कि 19 अक्टूबर को ही खुल जाएगा. आईपीओ के लिए कंपनी ने प्राइस बैंड 1,065 से 1,119 रुपये प्रति शेयर तय किया है.

एक और आईपीओ भी आ रहा

जियो के साथ-साथ हॉस्पिटल चेन पारस हेल्थकेयर भी 1,450 करोड़ रुपये का आईपीओ 21 अक्टूबर को खुल रहा है. इसके लिए भी शुक्रवार, 23 अक्टूबर तक बोली लगाई जा सकेगी. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्रति शेयर 660-693 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है. निवेशक कम से कम 21 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और उसके बाद इसके गुणकों (multiples) में बोली लगा सकेंगे. इस हिसाब से अपर प्राइस बैंड पर एक रिटेल निवेशक को कम से कम 14,553 रुपये का निवेश करना होगा.

पारस हेल्थकेयर के आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर-फॉर सेल दोनों होंगे. आईपीओ में 500 करोड़ रुपये के नए शेयर और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 950 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री शामिल है. अपर प्राइस बैंड पर पारस हेल्थकेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 7,498 करोड़ रुपये होगा.

9 कंपनियाें की लिस्टिंग भी

अगले सप्ताह लिस्ट होने वाली नौ कंपनियों में से छह BSE और NSE के मेनबोर्ड पर आएंगी, जबकि तीन कंपनियां SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगी. ये कंपनियां टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर, डिफेंस और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जैसे अलग-अलग सेक्टर से जुड़ी हैं. जिन कंपनियों के शेयर लिस्ट होंगे उनमें HD Fire Protect, Vaibhav Vyapaar, Ravita Engineering Services, Zetwerk, Tonbo Imaging, Sahajanand Medical Technologies, Bonfiglioli Transmissions, Shellz India शामिल हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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