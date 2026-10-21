खुलने के महज 2 घंटे में फुल हुआ Jio का IPO, तेज रफ्तार से बाजार में सनसनी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO खुला, दो घंटे में पूरा सब्सक्राइब.

QIBs से भारी मांग, कंपनी ₹30,213 करोड़ जुटाएगी.

जुटाए गए फंड कर्ज चुकाने और सामान्य कार्यों में लगेंगे.

विशेषज्ञों ने मजबूत कंपनी हेतु 'सब्सक्राइब' की सलाह दी.

जियो प्लेटफॉर्म्स का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) आज से खुल गया है. आईपीओ में कंपनी अपने शेयर 1,065 रुपये से 1,119 रुपये प्रति शेयर के तय प्राइस बैंड में बेच रही है. आईपीओ को निवेशकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

आईपीओ को लेकर क्रेज कुछ इस कदर है कि बोली शुरू होने के शुरुआती दो घंटों के भीतर ही यह पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया. इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग तेजी के चलते यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में 10,000 करोड़ से बड़े मेगा आईपीओ की कैटेगरी में सबसे तेजी से पूरा सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ बन गया है.

जियो ने बनाया एक और रिकॉर्ड

जियो प्लेटफॉर्म्स के प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, एक लॉट में 12 शेयर होंगे. यानी कि निवेशकों को कम से कम 12 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. इसके लिए कम से कम 13,428 रुपये का निवेश करना होगा. इसके बाद 12-12 शेयरों के गुणक में दांव लगाने होंगे. यानी कि आप 12, 24, 36, 48 या 60 शेयर ही खरीद सकेंगे. बोली लगाने की आखिरी तारीख शुक्रवार, 23 अक्टूबर है.

सुबह 10:45 बजे तक यानी बोली शुरू होने के लगभग 100 मिनट बाद इस इश्यू के लिए पेश किए गए शेयरों के मुकाबले 101% बोलियां लगीं इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) की मांग सबसे आगे रही, जिनके लिए रिजर्व कोटे में रखे गए शेयरों के मुकाबले 3.25 गुना बोलियां आईं. हालांकि, इस दौरान दूसरी कैटेगरीज के निवेशकों की भागीदारी कम रही. गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से के लिए 27% सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि खुदरा निवेशकों ने अपने लिए आवंटित शेयरों का 24% सब्सक्राइब किया.

कंपनी का क्या है प्लान?

जियो का प्लान अपने IPO के जरिए कुल 30,213 करोड़ रुपये जुटाने का है. इसमें पूरी तरह से 27,00,00,000 नए इक्विटी शेयरों की बिक्री शामिल है और इसमें 'ऑफर-फॉर-सेल' (OFS) का कोई हिस्सा नहीं है. यानी कि इश्यू से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपनी सब्सिडियरी, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के कुछ बकाया कर्ज को चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट कार्यों के लिए करेगी.

2019 में बनी मुंबई बेस्ड जियो प्लेटफॉर्म्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी-बेस्ड सॉल्यूशंस पर फोकस्ड है. इसने देश में हर तबके के लोगों और व्यवसायों तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने के लिए अपनी खुद की डिजिटल टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है.

दांव लगाए या नहीं?

IPO से पहले जियो प्लेटफॉर्म्स ने 212 एंकर निवेशकों से 8,110 करोड़ रुपये जुटाए और 1,119 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 7,24,74,066 इक्विटी शेयर अलॉट किए. इसके एंकर बुक में 25 घरेलू म्यूचुअल फंड हाउस, 22 जीवन बीमा कंपनियां और पेंशन फंड और 85 ग्लोबल फंड शामिल हैं. इसके एंकर बुक को कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संस्थागत मांग प्राप्त हुई.

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इसे 'सब्सक्राइब' की रेटिंग दी है. Emkay Global भी इसमें दांव लगाने की सलाह दी है. वेंचुरा सिक्योरिटीज और केडिया एडवाइजरी दोनों ही फर्म कंपनी के लॉन्ग-टर्म बिजनेस आउटलुक को लेकर बुलिश हैं.

कोलकाता बेस्ड वित्तीय फर्म SMIFS लिमिटेड (Strategic Market Insight & Financial Services) ने जियो आईपीओ को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कंपनी को 'सब्सक्राइब' की रेटिंग दी है.

SMIFS के अनुसार, जियो प्लेटफॉर्म्स का व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, 533 मिलियन से अधिक ग्राहकों का बड़ा बेस और मजबूत तकनीकी क्षमताएं इसे काफी प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करती हैं. IPO से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए किए जाने से कंपनी की बैलेंस शीट और मजबूत होगी और भविष्य में कैश जनरेशन में भी सुधार होगा.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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