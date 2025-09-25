हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market: लगातार पांचवें दिन धराशायी शेयर बाजार, करोड़ों का नुकसान, इन 5 कारणों से नहीं थम रही गिरावट

Stock Market: लगातार पांचवें दिन धराशायी शेयर बाजार, करोड़ों का नुकसान, इन 5 कारणों से नहीं थम रही गिरावट

Stock Market News: एनएसई पर निफ्टी 50 में पिछले करीब एक साल के दौरान तीन प्रतिशत से भी ज्यादा की गिरावट आई है. हालांकि बीच-बीच में बढ़त जरूर देखी जा रही है, लेकिन निवेशकों का भरोसा पूरी तरह से हिला हुआ है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 25 Sep 2025 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

Stock Market Falls: शेयर बाजार में पिछले चार दिनों से चली आ रही गिरावट के बाद पांचवें दिन गुरुवार को भी इस पर ब्रेक नहीं लग पाया. हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन की शुरुआत में गिरावट के साथ हुई. हालांकि, कुछ देर बाद रिकवरी कर बाजार सेंसेक्स करीब 100 अंक ऊपर चढ़ा और निफ्टी भी 25100 पर कारोबार कर रहा था.

लेकिन फिर दोपहर करीब एक बजे बीएसई पर 30 अंकों वाले सेंसेक्स में 254 अंक तक की टूट देखी गई जबकि एनएसई पर निफ्टी 50 भी 25000 के आसपास आ गया.

एक दिन पहले भी बुधवार को सेंसेक्स 386 अंक लुढ़ककर 81,716 पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी भी 113 अंक गिरकर 25057 पर बंद हुआ. अगर नुकसान की बात करें तो अब तक निवेशकों का काफी पैसा डूब चुका है. बीएसई का 18 सितंबर को मार्केट कैप 4,65,73,486.22 करोड़ था. लेकिन यह घटकर 24 सितंबर को 4,60,56,946.88 करोड़ रुपये पर आ गया. यानी निवेशकों के पिछले चार दिनों में ही 5,16,539.34 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है.

गिरावट के प्रमुख कारण

1. मुनाफावसूली

भारतीय बाजार में अमेरिका हाई टैरिफ के चलते एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है तो वहीं एच1बी वीजा की बढ़ी फीस ने निवेशकों के मन में संशय पैदा किया है. अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये में भी जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है. यही वजह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार से पैसे निकालकर मुनाफा वसूल कर रहे हैं. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 3,551.19 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे. इसकी वजह से भी भारतीय शेयर बाजार में भारी दबाव देखा जा रहा है.

2. निफ्टी का बुरा हाल

एनएसई पर निफ्टी 50 में पिछले करीब एक साल के दौरान तीन प्रतिशत से भी ज्यादा की गिरावट आई है. हालांकि बीच-बीच में बढ़त जरूर देखी जा रही है, लेकिन निवेशकों का भरोसा पूरी तरह से हिला हुआ है. वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय बाजार में इस समय निवेशक अतिरिक्त पैसे लगान से बच रहे हैं और सतर्कता की स्थिति में हैं.

3. एच1बी वीजा फीस बढ़ोतरी का असर

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद की मानें तो GST रिफॉर्म के बाद भारतीय घरेलू बाजारों में जमकर मुनाफावसूली देखी गई है. निवेशक मूल्यांकन और दूसरी तिमाही की आय अपेक्षाओं को पुनः निर्धारित कर रहे हैं. इसके अलावा, एच1बी शुल्क वृद्धि के कारण IT स्टॉक्स का प्रदर्शन कमजोर रहा जबकि जारी व्यापार वार्ताओं के बीच अमेरिकी व्यापार संबंधी बयान और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं.

4. निचले स्तर पर रुपया

भारतीय रुपये में हाल के समय में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही है. डॉलर की तुलना में रुपया करीब 89 के स्तर को जल्द छूने जा रहा है और यह 88.75 तक पहुंच चुका है. चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय करेंसी में अमेरिकी डॉलर की तुलना में करीब 5 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई है. ऐसे में दम तोड़ रहे रुपये का भी सीधा असर शेयर बाजार पर दिख रहा है.

5. क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल में तेजी देखी जा रही है. इसकी बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में तनाव को माना जा रहा है. ब्रेंट क्रूड फिर करीब 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है जबकि कुछ हफ्ते पहले ही इसके दाम 66 डॉलर प्रति बैरल के भी नीचे थे.

ये भी पढ़ें: देश में पहली बार हुआ ऐसा जो पिछले 4 साल से नहीं हो पाया, जानकर चीन-US सबको लगेगी मिर्ची

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 25 Sep 2025 02:22 PM (IST)
Tags :
Stock Market SHARE MARKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Exclusive: वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप क्यों बेबुनियाद हैं ? क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कानून
Exclusive: वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप क्यों बेबुनियाद हैं ? क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कानून
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को HC से झटका, IB अधिकारी की हत्या मामले में जमानत याचिका खारिज
ताहिर हुसैन को HC से झटका, IB अधिकारी की हत्या मामले में जमानत याचिका खारिज
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement

वीडियोज

8th Pay Commission का Jackpot किन Sectors में लगेगा पैसा?| Paisa Live
Social Media Unrest: Gandhinagar के Bhiyal में Navratri पर हिंसा, 50 उपद्रवी हिरासत में
UP International Trade Show: PM Modi ने किया उद्घाटन, 5000 करोड़ के व्यापार की उम्मीद
PAK खिलाड़ियों की भड़काऊ हरकतों पर BCCI सख्त, ICC से शिकायत | Breaking
Repo Rate में कटौती संभव! दिवाली से पहले आएगी राहत| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप क्यों बेबुनियाद हैं ? क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कानून
Exclusive: वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप क्यों बेबुनियाद हैं ? क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कानून
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को HC से झटका, IB अधिकारी की हत्या मामले में जमानत याचिका खारिज
ताहिर हुसैन को HC से झटका, IB अधिकारी की हत्या मामले में जमानत याचिका खारिज
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
ओटीटी
क्या धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से मांगी थी 60 करोड़ की एलिमिनी? कोरियोग्राफर ने दावों पर तोड़ी चुप्पी, बताया सच
क्या धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से मांगी थी 60 करोड़ की एलिमिनी? कोरियोग्राफर ने बताया सच
हेल्थ
Yawning Ealth Problem: सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
यूटिलिटी
Haryana Lado Lakshmi Yojana: परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
ट्रेंडिंग
पिकनिक के रंग में बंदरों का आतंक, सामान उठाकर भागे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
पिकनिक के रंग में बंदरों का आतंक, सामान उठाकर भागे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget