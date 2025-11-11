हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
US-इंडिया ट्रेड डील की उम्मीद के बीच मजबूत हुआ रुपया, करेंसी की रिंग में डॉलर को बताई औकात

US-इंडिया ट्रेड डील की उम्मीद के बीच मजबूत हुआ रुपया, करेंसी की रिंग में डॉलर को बताई औकात

Indian Currency: अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 88.79 पर खुला और बाद में 88.67 प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से छह पैसे की बढ़त दर्शाता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 12:09 PM (IST)
Preferred Sources

Rupee vs Dollar: अमेरिका और भारत के बीच संभावित ट्रेड डील की उम्मीद के बीच भारतीय करेंसी में मजबूती देखी जा रही है. मंगलवार की सुबह सीमित दायरे में कारोबार करते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया छह पैसे की बढ़त के साथ 88.67 के स्तर पर पहुंच गया.

विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिति को लेकर चिंताओं के कारण डॉलर में कमजोरी आई है, जिससे निचले स्तर पर रुपये को समर्थन मिला है. हालांकि, घरेलू शेयर बाजारों में नरमी और विदेशी पूंजी निकासी से निवेशकों की धारणा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है.

रुपये में मजबूती

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 88.79 पर खुला और बाद में 88.67 प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से छह पैसे की बढ़त को दिखाता है. बाद में यह 88.71 पर कारोबार कर रहा था. सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 88.73 पर बंद हुआ था. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.06 प्रतिशत की हल्की बढ़त के साथ 99.65 पर आ गया.

आईएफए ने अपने रिसर्च नोट में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद अमेरिका में जारी शटडाउन के जल्द खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है. ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ की दरों में कुछ कमी कर सकता है, क्योंकि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीदारी में कमी की है.

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक महत्वपूर्ण ट्रेड डील के बेहद करीब पहुंच चुका है. ट्रंप के अनुसार, यह डील पहले की हुई व्यापारिक समझौतों से काफी अलग और अधिक व्यापक होगी.

लुढ़का बाजार

घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 175.32 अंक गिरकर 83,360.03 अंक पर पहुंच गया, जबकि एनएसई का निफ्टी-50 भी 51.60 अंक फिसलकर 25,522.75 अंक पर आ गया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.97 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. वहीं, शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) सोमवार को बिकवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 4,114.85 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

Published at : 11 Nov 2025 11:54 AM (IST)
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

