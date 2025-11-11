हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Rate Today: सोने की कीमतें बनी रॉकेट! जानें 11 नवंबर को दिल्ली से पटना तक क्या है सोना का भाव

घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. MCX पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा मंगलवार को 1,24,595 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 11 Nov 2025 11:03 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में मंगलवार,11 नवंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा मंगलवार को 1,24,595 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,23,970 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. 

11 नवंबर की सुबह 10:35 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,25,091 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1100 रुपए की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,25,839 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. 

वहीं, मंगलवार को एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक, एमसीएक्स पर चांदी 1,55,508 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. कारोबारी दिन की शुरुआत में चांदी 1,54,600 रुपए पर ओपन हुआ था. पिछले दिन की बंद की तुलना में चांदी की कीमतों में लगभग 1800 रुपए की तेजी दर्ज की जा रही थी.  

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार) 

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,26,430 रुपए 
22 कैरेट - 1,15,900 रुपए 
18 कैरेट - 94,860 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,26,280 रुपए 
22 कैरेट - 1,15,750 रुपए 
18 कैरेट - 94,710 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,27,640 रुपए 
22 कैरेट - 1,17,000 रुपए 
18 कैरेट - 97,500 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,26,280 रुपए 
22 कैरेट - 1,15,750 रुपए 
18 कैरेट - 94,710 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,26,330 रुपए 
22 कैरेट - 1,15,800 रुपए 
18 कैरेट - 94,760 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,26,430 रुपए 
22 कैरेट - 1,15,900 रुपए 
18 कैरेट - 94,860 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,26,330 रुपए 
22 कैरेट - 1,15,800 रुपए 
18 कैरेट - 94,760 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,26,280 रुपए 
22 कैरेट - 1,15,750 रुपए 
18 कैरेट - 94,710 रुपए

भारत में शादियों के सीजन शुरु होने वाला है. ऐसे में एक बार फिर सोने की कीमतें आसमान छूने लगी है. आमलोगों के लिए सोना खरीदना अब मुश्किल होता जा रहा है. बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान किया है. शादी-विवाह जैसे शुभ अवसर पर अक्सर ही भारतीय सोना खरीदते हैं. भारतीय संस्कृति में सोना खरीदी को शुभ माना जाता है.  

यह भी पढ़ें: तेज शुरुआत के तुरंत बाद फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक टूटा, निफ्टी 25,525 के नीचे

Published at : 11 Nov 2025 10:52 AM (IST)
Gold Price Today Gold Rate 11 November
