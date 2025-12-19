रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने के बाद भारतीय रुपये तेजी से कर रहा वापसी, जानें आज कितना हुआ मजबूत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rupee vs Dollar: भारतीय रुपया हाल ही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से 91 के स्तर को पार करने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संभावित हस्तक्षेप से संभलता नजर आ रहा है. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार की सुबह रुपया 24 पैसे मजबूत होकर 89.96 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जिससे विदेशी मुद्रा बाजार में कुछ राहत का माहौल बना.

संभल रहा रुपया

विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि डॉलर–रुपया जोड़ी में आई यह मजबूती आरबीआई की ओर से संभावित आक्रामक दखल का नतीजा है, जिसका मकसद रुपये में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकना और बाजार में स्थिरता बनाए रखना है. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब 59 डॉलर प्रति बैरल के आसपास स्थिर रहने से भी रुपये को समर्थन मिला है, क्योंकि भारत एक बड़ा तेल आयातक देश है और तेल कीमतों में स्थिरता से चालू खाता घाटे पर दबाव कम होता है.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 90.19 पर खुला था और धीरे-धीरे मजबूती के साथ 89.96 तक पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 24 पैसे की बढ़त दर्शाता है. इससे पहले गुरुवार को भी रुपया 18 पैसे मजबूत होकर 90.20 पर बंद हुआ था, जिससे संकेत मिलता है कि लगातार गिरावट के बाद अब इसमें कुछ सुधार देखने को मिल रहा है. इस बीच, छह प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति बताने वाला डॉलर इंडेक्स 0.04 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 98.46 पर रहा, जो यह दर्शाता है कि डॉलर में कोई बड़ी कमजोरी नहीं है, फिर भी रुपये ने अपनी स्थिति कुछ हद तक मजबूत की है.

शेयर बाजार में तेजी

घरेलू शेयर बाजार में भी सकारात्मक रुख देखने को मिला, जहां सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 375.98 अंक की तेजी के साथ 84,857.79 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 110.60 अंक चढ़कर 25,934.15 के स्तर पर कारोबार करता दिखा.

शेयर बाजार में इस तेजी को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की खरीदारी से भी बल मिला, जिन्होंने गुरुवार को शुद्ध रूप से 595.78 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. कुल मिलाकर, आरबीआई की सक्रिय भूमिका, कच्चे तेल की स्थिर कीमतें और शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल के चलते रुपया फिलहाल दबाव से बाहर निकलता दिख रहा है, हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आगे भी इसमें उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

