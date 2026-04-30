रुपये में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, 95.27 प्रति डॉलर के लो लेवल पर पहुंचा

आज करेंसी के कमजोर होने की मुख्य वजह तेल की कीमतों में आई तेजी है.

ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 122 डॉलर प्रति बैरल के निशान से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो तीन साल से भी ज्यादा समय में इसका सबसे ऊंचा स्तर है.