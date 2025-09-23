हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेससंबंधों में भारी खटास के बीच पाकिस्तान को फिर भारत का करारा जवाब, अब क्या करेंगे शाहबाज

संबंधों में भारी खटास के बीच पाकिस्तान को फिर भारत का करारा जवाब, अब क्या करेंगे शाहबाज

अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के रिश्ते और खराब हो गए थे. इसके बाद पाकिस्तान ने अपने एयरस्पेस में भारतीय विमानों के लिए बैन लगाया, जिसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान एयरलाइंस पर रोक लगा दी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 23 Sep 2025 03:50 PM (IST)
India Extends Ban On Pak Airlines: पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने न सिर्फ 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर जवाबी कार्रवाई की और आतंकियों की कमर तोड़ी, बल्कि उनके समर्थन करने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी कड़ा सबक सिखाया. भारत ने न केवल सैन्य मोर्चे पर करारा जवाब दिया, बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी चोट की. अब एक बार फिर भारत ने जवाबी एक्शन लेते हुए अपने एयरस्पेस में पाकिस्तान एयरलाइंस के ऊपर लगाए गए बैन को एक महीने के लिए बढ़ाकर 24 अक्टूबर की सुबह तक कर दिया है.

पाकिस्तान के लिए बंद एयरस्पेस

सोमवार को भारतीय उड्डयन प्राधिकरण (Indian Aviation Authorities) की ओर से जारी नोटम (NOTAM) में यह फैसला लिया गया. भारत का यह कदम उस समय आया है, जब पाकिस्तान ने भी उतनी ही अवधि के लिए भारतीय एयरलाइंस के लिए एयरस्पेस बंद रखने का नोटिस जारी किया था. इस तरह से अब लगभग छह महीने हो चुके हैं जब दोनों देशों ने एक-दूसरे के एयरस्पेस को बंद किया हुआ है.

24 अप्रैल से शुरू हुआ बैन

गौरतलब है कि अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के रिश्ते और खराब हो गए थे. इसके बाद पाकिस्तान ने अपने एयरस्पेस में भारतीय विमानों के लिए बैन लगाया, जिसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान एयरलाइंस पर रोक लगा दी. तब से दोनों ही देश नोटम जारी कर इस बैन को बढ़ाते आ रहे हैं. हालांकि, यह प्रतिबंध केवल भारत और पाकिस्तान की एयरलाइंस पर है, बाकी देशों की एयरलाइंस को दोनों देशों के एयरस्पेस का इस्तेमाल करने की अनुमति है.

800 वीकली फ्लाइट्स पर असर

पाकिस्तान के एयरस्पेस बंद होने से भारत की करीब 800 वीकली फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं. इनमें भारत से पश्चिम एशिया, यूरोप, यूके और उत्तरी अमेरिका जाने वाली उड़ानें शामिल हैं, जिन्हें अब लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है. विमानन एनालिटिक्स कंपनी सिरिकम के अनुसार, पाकिस्तान एयरलाइंस की केवल छह उड़ानें (लाहौर और इस्लामाबाद से कुआलालंपुर) भारतीय एयरस्पेस का इस्तेमाल करती थीं.

लेकिन भारतीय एयरलाइंस के लिए स्थिति कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है. एयर इंडिया की उड़ानें पश्चिम एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और यूके तक जाती हैं. इंडिगो की फ्लाइट्स भारत से पश्चिम एशिया, तुर्की और मध्य एशिया तक संचालित होती हैं. पाकिस्तान के एयरस्पेस बंद होने से इन एयरलाइंस को या तो लंबा रूट लेना पड़ रहा है या फिर कुछ उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है.

Published at : 23 Sep 2025 03:47 PM (IST)
India Pakistan Airspace Ban Reciprocal Airspace Closure
