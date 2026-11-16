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हिंदी न्यूज़बिजनेसSolar Panel: भारत में सोलर पैनल बनाने की क्षमता 15 गुना बढ़ी, PLI स्कीम का कमाल

Solar Panel: भारत में सोलर पैनल बनाने की क्षमता 15 गुना बढ़ी, PLI स्कीम का कमाल

भारत की सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़कर 116 GW हो गई है. PLI योजना से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जै रहा है, सोलर आयात घटा और निर्यात बढ़ाई गई. इससे भारत की स्वच्छ ऊर्जा इंडस्ट्री मजबूत हुई.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 16 Nov 2026 11:15 AM (IST)
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भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिशों के बीच सोलर इंडस्ट्री ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. देश में सोलर पैनल बनाने की क्षमता में पिछले कुछ सालों के दौरान जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. इसमें सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना ने अहम भूमिका निभाई है. इससे न केवल घरेलू कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिला है, बल्कि विदेशों से सोलर मॉड्यूल मंगाने पर निर्भरता भी कम होने लगी है.

सरकार ने हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना पर 24 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है. मार्च 2026 तक इसके तहत कुल निवेश लगभग 64,873 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था.

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इस योजना का उद्देश्य देश में आधुनिक तकनीक से सोलर उपकरण तैयार करना और उत्पादन प्रक्रिया में स्थानीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना है. इसके तहत कंपनियों को घरेलू स्तर पर अधिक वैल्यू एडिशन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
 
8 GW से बढ़कर 116 GW हुई उत्पादन क्षमता

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पहले लगभग 8 गीगावाट थी, जो बढ़कर करीब 116 गीगावाट हो गई है. यानी इस क्षेत्र में लगभग 15 गुना विस्तार दर्ज किया गया है.

इस बढ़ोतरी में PLI योजना के तहत शुरू की गई परियोजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. इन परियोजनाओं के जरिए करीब 24 GW की अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित हुई है. वर्तमान घरेलू उत्पादन क्षमता में लगभग 20.7 फीसदी हिस्सेदारी PLI समर्थित इकाइयों की है.

रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनी चुनौती

हालांकि, इस क्षेत्र में अभी कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं. कई नई फैक्ट्रियां अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के चरण में हैं, इसलिए रोजगार और वास्तविक उत्पादन के नतीजों को पूरी तरह सामने आने में समय लग सकता है.

इसके अलावा, चीन की मजबूत बाजार हिस्सेदारी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोलर मॉड्यूल की गिरती कीमतें और जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता भी भारतीय कंपनियों के लिए चुनौती हैं. आने वाले समय में घरेलू उत्पादन के साथ लागत कम रखना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना भारत के सोलर उद्योग की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा.

सोलर आयात में आई गिरावट, निर्यात बढ़ा

घरेलू उत्पादन मजबूत होने का असर भारत के अंतरराष्ट्रीय कारोबार पर भी दिखाई दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023-24 में सोलर पीवी मॉड्यूल का आयात करीब 4.35 अरब डॉलर था, जो 2024-25 में घटकर 2.15 अरब डॉलर रह गया.

वहीं, सोलर मॉड्यूल का निर्यात 2021-22 में 83 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 1.97 अरब डॉलर पहुंच गया. 2024-25 में भी यह लगभग 1.12 अरब डॉलर के मजबूत स्तर पर बना रहा.

यह भी पढ़ें- 10 दिन में कटे 13000 चालान, दिल्ली में 68 लाख का जुर्माना भरेंगे लोग

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Solar Manufacturing PLI Scheme
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