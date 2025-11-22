भारत-इजराइल व्यापार को मिलेगी नई उड़ान, अभी इतने करोड़ का होता है ट्रेड, जानें डिटेल
हाल ही में, भारत और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के टर्म्स ऑफ रेफ्रेंस पर साइन किया गया है. आइए जानते हैं, भारत और इजराइल के बीच व्यापार संबंधों के विषय में..
India Israel Trade Relations: भारत और इजराइल के संबंधों को नई उड़ान देने का प्रयास जारी है. हाल ही में, भारत और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के टर्म्स ऑफ रेफ्रेंस पर साइन किया गया है. जिसके तहत दोनों देशों के बातचीत का मुद्दा तय हुआ है. इसकी जानकारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने एक घोषणा में दी हैं.
उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव की असीमित संभावनाओं और क्षमताओं पर बात की हैं. तेल अवीव में हुए शिखर सम्मेलन में गोयल ने कहा कि, भारत इजराइली व्यवसायों के लिए बड़े पैमाने पर अवसर और मौके प्रदान करता है. इजराइली इकोनॉमी मिनिस्टर नीर बरकत की मौजूदगी में गोयल ने यह बात कही है. आइए जानते हैं, भारत और इजराइल के बीच व्यापार संबंधों के विषय में........
भारत और इजराइल के बीच व्यापार
भारत और इजराइल के बीच करीब 6 अरब डॉलर का कारोबार होता है. उम्मीद जताई जा रही है कि, इस डील के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ सकता है. साथ ही कारोबारी रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे. अगर आंकड़ों की बात करें तो, सितंबर 2025 में भारत और इजराइल के बीच अच्छा खासा व्यापार हुआ है.
इस महीने भारत ने इजराइल को 178 मिलियन डॉलर का निर्यात तो वहीं, 121 मिलियन डॉलर का माल आयात किया है. यानी कि, कुल मिलाकर भारत ने करीब 56.8 मिलियन डॉलर का पॉजिटिव ट्रेड किया हैं. हालांकि, पिछले साल के सितंबर महीने की तुलना करें तो, इसमें गिरावट देखी जा रही है. भारतीय निर्यात में सितंबर 2024 की तुलना में 5.19 फीसदी की गिरावट है. यह घटकर 188 से 178 मिलियन डॉलर रह गया है. आयात में भी लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट है.
भारत से इन चीजों का होता है निर्यात
इजराइल भारत के कीमती पत्थर, मोती, मशीनरी, टेक्सटाइल, कृषि उत्पाद, मोटर वाहन डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग आइटम का बड़ा खरीदार रहा है. अब उम्मीद है कि, इस कारोबारी डील से भारतीय व्यापारियों की पहुंच इजराइली बाजार तक और ज्यादा आसान हो जाएगी. जिसका सीधा फायदा घरेलू उत्पादकों और किसानों को मिल सकता है.
