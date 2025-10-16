हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत की इस नई नीति से बौखलाया चीन! WTO का दरवाजा खटखटाया, जानें क्या है मामला

भारत की इस नई नीति से बौखलाया चीन! WTO का दरवाजा खटखटाया, जानें क्या है मामला

भारत की ईवी और बैटरी निर्माण नीतियों को लेकर चीन ने आपत्ति जताई है. जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव आ गया है. चीन ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इसको लेकर औपचारिक शिकायत की है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 16 Oct 2025 06:27 PM (IST)
Preferred Sources

India China Trade Tension: भारत की इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी निर्माण नीतियों को लेकर पड़ोसी देश चीन ने आपत्ति जताई है. जिसके कारण दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव आ गया है. बुधवार को चीन ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इस बात को लेकर औपचारिक शिकायत की है. चीन ने भारत पर आरोप लगाया है कि, उसकी नई और बैटरी सब्सिडी योजनाओं से घरेलू उद्योगों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचेगा. जिससे चीन की कंपनियों को नुकसान होगा. साथ ही चीन ने भारत पर यह आरोप भी लगाया कि, उसकी नई पॉलिसी चीन की विकास मॉडल की कॉपी है.

क्या है यह ताजा विवाद?

भारत सरकार की ओर से पिछले कुछ सालों में ईवी बैटरी निर्माण पर सब्सिडी जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई है. जिससे केंद्र सरकार घरेलू प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करना चाहती हैं. सरकार अपने इन कदमों से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना चाहती है. इन फैसलों से चीन के बाजार में गिरावट आ सकती है.

यहीं कारण है कि, चीन ने भारत की इस नई स्कीम का विरोध किया है. इन बातों से बौखलाए चीन ने बयान जारी करते हुए कहा कि, भारत को अपने इस गलती को जल्द ही सुधार लेना चाहिए, वरना चीन अपने घरेलू कंपनियों के हित के लिए कड़े कदम उठाएगी.

भारत पर क्या होगा प्रभाव?

वैश्विक मसलों के जानकारों का मानना है कि, भारत और चीन के बीच उत्पन्न हुई यह समस्या, सिर्फ नई नीतियों को लेकर नहीं है. चीन, भारत को एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के तौर पर देखता है. एक ओर भारत आने वाले समय में ईवी वाहन सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता हैं. वहीं, चीन इस सेक्टर में पहले से ही आगे है. ऐसी स्थिति में चीन भारतीय बाजार पर अपनी मजबूत पकड़ को छोड़ना नहीं चाहता. यही कारण है कि, चीन भारत के विकास आधारित नीतियों का विरोध करता रहता है. 

विवाद पर विश्व व्यापार संगठन (WTO) 

भारत और चीन के बीच यह नया विवाद अगर आगे बढ़ता है तो, संभव है कि विश्व व्यापार संगठन भारत को कुछ नीतियों में बदलाव करने की सलाह दे सकता है. हालांकि, भारत की ओर से नई योजनाओं में बदलाव के कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं. केंद्र सरकार का पूरा ध्यान ईवी और बैटरी निर्माण के सेगमेंट में आत्मनिर्भर होना है. 

यह भी पढ़ें: छठ और दिवाली पर घर लौटना अब हुआ आसान! स्पाइसजेट ने बिहार के लिए बढ़ाई उड़ानें 

Published at : 16 Oct 2025 06:27 PM (IST)
Tags :
India China Trade Tension WTO Dispute India EV Battery Policy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘पाकिस्तान की पुरानी आदत है, अपनी नाकामियों का...’, अफगान-PAK संघर्ष पर क्या बोला MEA?
‘पाकिस्तान की पुरानी आदत है, अपनी नाकामियों का...’, अफगान-PAK संघर्ष पर क्या बोला MEA?
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
विराट का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा; फिर भी सबसे अमीर नहीं कोहली
विराट कोहली का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा
साउथ सिनेमा
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘पाकिस्तान की पुरानी आदत है, अपनी नाकामियों का...’, अफगान-PAK संघर्ष पर क्या बोला MEA?
‘पाकिस्तान की पुरानी आदत है, अपनी नाकामियों का...’, अफगान-PAK संघर्ष पर क्या बोला MEA?
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
विराट का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा; फिर भी सबसे अमीर नहीं कोहली
विराट कोहली का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा
साउथ सिनेमा
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक
इंडिया
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
गुजरात
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
जनरल नॉलेज
Dog Evolution: कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
ट्रेंडिंग
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget