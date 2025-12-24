टैक्सपेयर्स के फंसे रिफंड के बीच इनकम टैक्स ने किया ये बड़ा दावा, कहा- जल्द करें रिवाइज्ड ITR

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसटैक्सपेयर्स के फंसे रिफंड के बीच इनकम टैक्स ने किया ये बड़ा दावा, कहा- जल्द करें रिवाइज्ड ITR

आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के जरिए सूचित कर दिया है और उनसे 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने को कहा गया है, ताकि वे अपने रिटर्न की दोबारा समीक्षा कर सकें

By : राजेश कुमार | Updated at : 24 Dec 2025 01:54 PM (IST)
Income Tax Refunds Complaint: आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिफंड में देरी और बढ़ती शिकायतों के बीच आयकर विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि कई करदाताओं द्वारा अपने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में ऐसे डिडक्शन और छूट का दावा किया गया है, जिनके वे पात्र नहीं हैं, इसी वजह से उनके रिफंड अटक गए हैं. विभाग के अनुसार, जिन मामलों में डिडक्शन या रिफंड की राशि 50 हजार रुपये से अधिक है, उनकी गहन जांच की जा रही है ताकि गलत दावों को रोका जा सके और केवल वैध रिफंड ही जारी हों.

क्यों फंसे लोगों के रिफंड?

आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के जरिए सूचित कर दिया है और उनसे 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने को कहा गया है, ताकि वे अपने रिटर्न की दोबारा समीक्षा कर सकें और गलत या अपात्र दावों को सुधार सकें. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन टैक्सपेयर्स के रिफंड सही पाए जाएंगे, उनके खाते में अगले 10 दिनों के भीतर राशि आ सकती है.

विभाग ने यह भी सलाह दी है कि करदाता अपने आईटीआर में किए गए सभी डिडक्शन और छूट के दावों की वैधता स्वयं जांच लें, ताकि भविष्य में अतिरिक्त पूछताछ या नोटिस से बचा जा सके.  गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने शिकायत की है कि उनके रिफंड रुके हुए हैं और उन्हें विभाग की ओर से किसी तरह की सूचना नहीं मिली.

टैक्सपेयर्स की बढ़ती शिकायतें

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एक अप्रैल से 17 दिसंबर के बीच पिछले साल की तुलना में इस बार रिफंड की राशि 13.52 प्रतिशत कम रही है, जबकि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 15 लाख से ज्यादा रिवाइज्ड आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं.

इसके अलावा, आकलन वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच करीब 21 लाख टैक्सपेयर्स अपने रिटर्न अपडेट कर चुके हैं और चालू वित्त वर्ष में अब तक 2,500 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स जमा किया जा चुका है, जिससे साफ है कि विभाग गलत दावों पर सख्ती के साथ-साथ सही रिफंड को समय पर जारी करने की कोशिश कर रहा है.

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 24 Dec 2025 01:51 PM (IST)
Taxpayers Income Tax Dept
