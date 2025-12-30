एक्सप्लोरर
ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड: ऐसी स्कीम जो बिजनेस-साइकिल-बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच को करती है फॉलो
ICICI Prudential Business Cycle Fund: ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है, जो बिजनेस-साइकिल-बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करती है. इस फंड का मकसद इकोनॉमिक साइकिल के अलग-अलग फेज को पहचानना और उसी हिसाब से पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना है.
[Disclaimer: यह एक स्पॉनसर्ड आर्टिकल है. ABP नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड या ABP लाइव किसी भी प्रकार से इस लेख/विज्ञापन की सामग्री या इसमें व्यक्त विचारों का समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.]
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, बिजनेस और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
बिहार
बिहार चुनाव में जेल से कैदियों ने किया वोट? बीजेपी के हारे प्रत्याशी का चौंकाने वाला दावा
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
टेलीविजन
कुनिका सदानंद ने 'बिग बॉस 19' में क्यों किया था फरहाना भट्ट को सपोर्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL