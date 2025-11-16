SIP Calculation: करोड़पति बनना कौन नहीं चाहेगा? लेकिन अगर इनकम लिमिटेड हो यह इतना आसान नहीं है. हालांकि, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से इंवेस्टमेंट करेंगे, तो यह उतना मुश्किल भी नहीं है. हालांकि, SIP के जरिए आप करोड़पति बनने का सपना कुछ ही सालों में पूरा कर सकते हैं. SIP यानी सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में निवेश का एक तरीका है, जहां आप हर महीने एक निश्चित अमाउंट निवेश करते जाते हैं, जिस पर आपको कम्पाउंड इंटरेस्ट मिलता है और आप कम समय में ज्यादा फंड अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं.

150 रुपये के निवेश से कैसे बनेंगे करोड़पति?

एसआईपी वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देते हैं यानी कि यह आपको लगातार निवेश करते रहना पड़ता है. इस पर कम्पाउंडिंग के जादू से आपको वेल्थ गेन मिलता है. 15 साल की समयसीमा में हाई रिटर्न देने वाला एसआईपी मोटा फंड जुटाने में मददगार साबित होता है. म्यूचुअल फंड के पिछले रिटर्न बताते हैं कि अगर आप हर रोज एसआईपी में 150 रुपये का निवेशक करते हैं, तो आप 1 करोड़ रुपये जमा कर लेंगे. 15 सालों में कुछ फंड्स ने सालाना 25 परसेंट का औसत रिटर्न दिया है. आइए देखते हैं कि कैसे हर रोज 150 रुपये या महीने के 4,500 रुपये एसआईपी के जरिए जमा करने से 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार हो सकता है.

टारगेट- 1 करोड़ रुपये

समय- 15 साल

एक्सपेक्टेड रिटर्न- 25 परसेंट

डेली इंवेस्टमेंट- 150 रुपये

इंवेस्टेड अमाउंट- 8,10,000 रुपये

एक्टीमेट रिटर्न- 79,91,031 रुपये

टोटल वैल्यू- 88,01,031 रुपये

बीच में नहीं छोड़े निवेश

शुरुआत में रिटर्न धीमा लग सकता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी कमाई करने लगता है. इसे ही 'कंपाउंडिंग की ताकत' कहते हैं. इससे लंबे समय तक छोटा सा अमाउंट भी बड़ा फंड बना सकता है. आप जितनी जल्दी SIP की शुरुआत करेंगे उतने लंबे समय तक आपको कम्पाउंडिंग का फायदा मिलता रहेगा. हालांकि, इस दौरान बाजार में उतार-चढ़ाव से घबकराकर SIP को बीच में बंद न कर दें. SIP शुरू करने के लिए सबसे पहले अपना पसंदीदा म्यूचुअल फंड चुनें और हर महीने कितने पैसे और कितने समय के लिए जमाने हैं यह तय करें. तय राशि के आधार पर आपको उस फंड की यूनिट्स मिल जाएगी और कम्पाउंडिंग के साथ आपका लगाया हुआ पैसा बढ़ता जाएगा.

ये भी पढ़ें:

क्या आपका भी बैंक अकाउंट लंबे समय से हो रखा है बंद? फटाफट ऐसे करें रीएक्टिवेट, जानें पूरा प्रॉसेस