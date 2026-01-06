Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में मंगलवार, 6 जनवरी को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा मंगलवार को 1,38,666 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,38,120 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

6 जनवरी की सुबह 9:50 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,38,554 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 450 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,38,776 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

सोना के साथ चांदी की कीमतों में भी मंगलवार के कारोबारी दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 2,50,000 (प्रति किलो) रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 3900 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 2,50,723 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं, आपके शहर में आज का सोने-चांदी का ताजा भाव....

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,970 रुपए

22 कैरेट - 1,27,400 रुपए

18 कैरेट - 1,04,270 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,820 रुपए

22 कैरेट - 1,27,250 रुपए

18 कैरेट - 1,04,120 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,39,970 रुपए

22 कैरेट - 1,28,300 रुपए

18 कैरेट - 1,07,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,820 रुपए

22 कैरेट - 1,27,250 रुपए

18 कैरेट - 1,04,120 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,870 रुपए

22 कैरेट - 1,27,300 रुपए

18 कैरेट - 1,04,170 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,970 रुपए

22 कैरेट - 1,27,400 रुपए

18 कैरेट - 1,04,270 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,870 रुपए

22 कैरेट - 1,27,300 रुपए

18 कैरेट - 1,04,170 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,820 रुपए

22 कैरेट - 1,27,250 रुपए

18 कैरेट - 1,04,120 रुपए

सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से अब लोग 22 और 24 कैरेट सोने की जगह 18 कैरेट सोने की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. यह एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा हैं. अगर आप आज सोना खरीदने की प्लान बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं होगा. खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर पता करें.

यह भी पढ़ें: Stock Market Today: शेयर मार्केट में गिरावट जारी, सेंसेक्स 342 अंक लुढ़का, निफ्टी 26,183 के नीचे