Hidden Camera Scandal: तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में स्थित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स (Tata Electronics) के महिला हॉस्टल के बाथरूम में एक खुफिया कैमरा (Hidden Camera) मिलने से हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद महिला कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया. वहीं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला कर्मचारी और उसके ब्वॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है.

कंपनी की सफाई

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा और निजता (Safety and Privacy) हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. जैसे ही हमें इस घटना की जानकारी मिली, हमने तुरंत पुलिस को सूचित किया और जांच में पूरा सहयोग किया. कंपनी ने आगे कहा कि वह सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह की घटनाओं को बहुत गंभीरता से ले रही है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की नागमंगलम यूनिट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए ‘विड़ियाल रेजिडेंसी’ नाम का एक हॉस्टल है. यहीं पर बाथरूम में छिपाकर कैमरा लगाया गया था. घटना का पता तब चला जब कुछ महिलाओं को बाथरूम के अंदर संदिग्ध उपकरण दिखाई दिया. इसके बाद सैकड़ों महिला कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की.

पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला का नाम नीलू कुमारी गुप्ता (22 वर्ष) है, जो ओडिशा की रहने वाली है और कंपनी में काम करती थी. उसने यह कैमरा अपने ब्वॉयफ्रेंड संतोष (25 वर्ष) के कहने पर लगाया था. संतोष को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है. जांच में सामने आया कि यह कैमरा 2 नवंबर को उस कमरे के बाथरूम में लगाया गया था, जहां उत्तरी राज्यों की महिलाएं रहती थीं.

घटना पर भारी बवाल

घटना के बाद महिला कर्मचारियों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया. मौके पर होसुर की अतिरिक्त जिलाधिकारी आकृति सेठी और पुलिस अधीक्षक पी. थंगदुराई पहुंचे. उन्होंने कर्मचारियों को सुरक्षा बढ़ाने और जांच में पारदर्शिता का आश्वासन दिया. महिला पुलिस कर्मियों को हॉस्टल में तैनात किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं और कोई गुप्त कैमरा तो नहीं लगाया गया है.

यह 11 मंजिला परिसर है जिसमें 8 ब्लॉक हैं. यहां 6,000 से अधिक महिला कर्मचारी ठहरती हैं. पुलिस ने कहा कि जांच अभी जारी है. आरोपी महिला और उसके साथी से यह पता लगाया जा रहा है कि कैमरा से रिकॉर्डिंग कहां भेजी जा रही थी, और क्या किसी और स्थान पर भी कैमरे लगाए गए थे. यह घटना उस समय सामने आई है जब देशभर में कॉर्पोरेट कार्यस्थलों और हॉस्टलों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा है कि वह सुरक्षा नीतियों (Security Policies) की पुनः समीक्षा कर रही है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

ये भी पढ़ें: SEBI नहीं देगा IPO वैल्यूएशन में दखल, निवेशकों पर छोड़ा फैसला, चेयमैन तुहिन पांडे ने बताई वजह