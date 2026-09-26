गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकौन है Muthoot Fincorp का मालिक, कंपनी बनी टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सर

कौन है Muthoot Fincorp का मालिक, कंपनी बनी टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सर

मुथूट फिनकॉर्प अब भारतीय क्रिकेट की घरेलू सीरीज का नया टाइटल स्पॉन्सर होगी. इसकी घोषणा शनिवार को हुई. डील मार्च 2028 तक रहेगी. इसी बीच आइये जानते हैं कौन हैं कंपनी के मालिक और कितनी है उनकी नेटवर्थ.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 26 Sep 2026 09:06 PM (IST)
Preferred Sources

शनिवार, 26 सितंबर को BCCI और मुथूट फिनकॉर्प ने मिलकर घोषणा की है कि अब कंपनी (मुथूट फिनकॉर्क) भारतीय क्रिकेट की घरेलू सीरीज को स्पॉन्सर करेगी, यानी अब यही कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर होगी. इस डील के तहत मुथूट फिनकॉर्प को भारत में होने वाले क्रिकेट मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर का अधिकार मिला है. इसमें सिर्फ पुरुष टीम ही नहीं, बल्कि BCCI के कई घरेलू और राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले शामिल होंगे.

इसी बीच कंपनी के मालिक और उनकी सम्पत्ति को लेकर कई लोगों के बीच चर्चा चल रही है. तो आइये बताते हैं कौन है मुथूट फिनकॉर्प का मालिक और कितनी है इसकी नेटवर्थ.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
बॉस बनकर आया AI का फोन, बैंक चेयरमैन ने ट्रांसफर कर दिए 1034 करोड़
बॉस बनकर आया AI का फोन, बैंक चेयरमैन ने ट्रांसफर कर दिए 1034 करोड़
बिजनेस
सभी सरकारी बैंकों ने हटाया ATM चार्ज, हड़ताल से पहले बड़ा फैसला
सभी सरकारी बैंकों ने हटाया ATM चार्ज, हड़ताल से पहले बड़ा फैसला
बिजनेस
नए गैस कनेक्शन पर लगी रोक, आधार वेरिफिकेशन नहीं कराने से घटे LPG लाभार्थी
नए गैस कनेक्शन पर लगी रोक, आधार वेरिफिकेशन नहीं कराने से घटे LPG लाभार्थी
बिजनेस
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जुलाई के DA बढ़ोतरी पर जल्द फैसले की उठी मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जुलाई के DA बढ़ोतरी पर जल्द फैसले की उठी मांग

क्या है मुथूट फिनकॉर्प?
सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है. ये कंपनी मुथूट पच्चापन ग्रुप (MPG) का हिस्सा है. इसे मुथूट ब्लू के नाम से भी जाना जाता है. कंपनी मुख्य रूप से गोल्ड लोन और दूसरी फाइनेंस सेवाओं से जुड़ा कारोबार भी करती है. कंपनी को खासतौर पर गोल्ड लोन के लिए ही जाना जाता है.

कौन है मुथूट पच्चापन ग्रुप का मालिक?
मुथूट पच्चापन ग्रुप की कमान थॉमस जॉन मुथूट संभालते हैं. वो ग्रुप के चेयरमैन हैं और ग्रुप के संस्थापक मुथूट पच्चापन के बेटे हैं. थॉमस मुथूट पच्चापन ग्रुप से जुड़े हर काम को संभालते हैं. ना केवल थॉमस बल्कि पूरा मुथूट परिवार मिलकर सारे कारोबार को संभाल रहा है. ये कंपनी पीढ़ियों से चली आ रही है और फिलहाल इस कंपनी का नेतृत्व तीसरी पीढ़ी के तीन भाई संभाल रहे हैं.

कौन संभालता है मुथूट फिनकॉर्प की कमान?
मुथूट फिनकॉर्प किसी व्यक्ति का अकेले चलाया हुआ छोटा कारोबार नहीं है. बल्कि मुथूट पच्चापन ग्रुप का ही एक महत्वपूरण फाइनेंस बिजनेस है. इसके प्रमोटर परिवार में थॉमस जॉन मुथूट, थॉमस जॉर्ज मुथूट और थॉमस मुथूट प्रमुख नाम हैं. ये तीनों भाई ही इस कंपनी को संभाल रहे हैं.

हालांकि कंपनी के वर्तमान सीईओ शाजी वर्गीज हैं.

कितनी है मुथूट फिनकॉर्प की नेटवर्थ?
बात करें मुथूट फिनकॉर्प की नेटवर्थ की तो, वित्तीय आंकड़ों और नियामक दस्तावेजों के मुताबिक, मुथूट फिनकॉर्प की कुल नेटवर्थ करीब 8,200 करोड़ रुपये से 8,600 करोड़ रुपये के बीच है. तो वहीं, कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है.

मुथूट पप्पाचन परिवार की संपत्ति
मुथूट पप्पाचन परिवार की कुल निजी संपत्ति का कोई एक सटीक और आधिकारिक आंकड़ा नहीं है. क्योंकि परिवार ने अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है. हालांकि, मुथूट परिवार को भारत के बड़े कारोबारी परिवारों में गिना जाता है. मुथूट ग्रुप की अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में प्रमोटर परिवार की हिस्सेदारी है. इन कंपनियों में परिवार की हिस्सेदारी की बाजार कीमत सैकड़ों करोड़ रुपये में है.

मुथूट पच्चापन ग्रुप के बारे में
बता दें कि मुथूट पच्चापन ग्रुप की शुरुआत मुथूट पच्चापन ने की थी. आज ये ग्रुप फाइनेंस सेवाओं के अलावा हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और दूसरे कारोबारों में भी मौजूद है. कंपनी के मुताबिक ग्रुप के पास 4200 से ज्यादा शाखाएं और 30 हजार से ज्यादा कर्मचारी हैं.

ये भी पढ़ें: बॉस बनकर आया AI का फोन, बैंक चेयरमैन ने ट्रांसफर कर दिए 1034 करोड़

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 26 Sep 2026 09:06 PM (IST)
Tags :
Muthoot Fincorp BCCI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बॉस बनकर आया AI का फोन, बैंक चेयरमैन ने ट्रांसफर कर दिए 1034 करोड़
बॉस बनकर आया AI का फोन, बैंक चेयरमैन ने ट्रांसफर कर दिए 1034 करोड़
बिजनेस
सभी सरकारी बैंकों ने हटाया ATM चार्ज, हड़ताल से पहले बड़ा फैसला
सभी सरकारी बैंकों ने हटाया ATM चार्ज, हड़ताल से पहले बड़ा फैसला
बिजनेस
नए गैस कनेक्शन पर लगी रोक, आधार वेरिफिकेशन नहीं कराने से घटे LPG लाभार्थी
नए गैस कनेक्शन पर लगी रोक, आधार वेरिफिकेशन नहीं कराने से घटे LPG लाभार्थी
बिजनेस
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जुलाई के DA बढ़ोतरी पर जल्द फैसले की उठी मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जुलाई के DA बढ़ोतरी पर जल्द फैसले की उठी मांग
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy | Gyanesh Kumar | Election Commission: SIR विवाद पर चुनाव आयोग का जवाब | ABP News
SIR Controversy | Gyanesh Kumar | Election Commission: 20 राज्यों में SIR पूर्ण..विपक्षी जंग अपूर्ण!
Shastrartha: मुस्लिम CM के मुद्दे पर क्या है सियासी तस्वीर? विश्लेषकों का विश्लेषण |UP Election 2027
YRKKH: Maira के फरार होते ही Poddar House में मचा कोहराम, टूटे Armaan-Abhira!
Bollywood News: गोविंदा-कोमल की मंदिर यात्रा के बाद सुनीता का बयान, विवाद में आया नया मोड़ (26.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR विवाद: 'जनादेश को स्वीकार करना सीखें', EC के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू
SIR विवाद: 'जनादेश को स्वीकार करना सीखें', EC के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू
मध्य प्रदेश
CM मोहन यादव को जान से मारने की धमकी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार
CM मोहन यादव को जान से मारने की धमकी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
BCCI ने किया एलान, मुथूट फिनकॉर्प बना टीम इंडिया का नया टाइटल स्पॉन्सर
BCCI ने किया एलान, मुथूट फिनकॉर्प बना टीम इंडिया का नया टाइटल स्पॉन्सर
टेलीविजन
'उसे वहीं गाड़ देना था...', अमिताभ बच्चन से मिलने आया था कसाब? बिग बी बोले- 'गोली मार देता'
अमिताभ बच्चन से मिलने आया था कसाब? बिग बी बोले- 'गोली मार देता'
विश्व
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
इंडिया
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
एग्रीकल्चर
मौसंबी की खेती में कितनी कमाई? जान लें लागत से मुनाफे तक का हिसाब
मौसंबी की खेती में कितनी कमाई? जान लें लागत से मुनाफे तक का हिसाब
इंडिया
चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की घेराबंदी, 30 सितंबर को बड़ी बैठक
चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की घेराबंदी, 30 सितंबर को बड़ी बैठक
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget