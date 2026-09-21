टाटा में सबसे बड़ी कानूनी जंग, आमने-सामने आए देश के दो दिग्गज वकील सिंघवी और साल्वे
टाटा संस के बोर्डरूम विवाद में देश के दो सबसे बड़े दिग्गज आमने-सामने हैं. डॉ. सिंघवी नोएल टाटा के नेतृत्व वाले टाटा ट्रस्ट्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. हरीश साल्वे एन. चंद्रशेखरन के पक्ष में हैं.
- टाटा संस में चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर विवाद छिड़ा है.
- सिंघवी ने ट्रस्ट के बहुमत से पुनर्नियुक्ति को अमान्य बताया.
- साल्वे ने बोर्ड के अधिकार, आरबीआई लिस्टिंग अनिवार्य बताई.
टाटा संस (Tata Sons) और टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) के बीच हाल ही में उपजा बोर्डरूम विवाद ने देश के दो सबसे दिग्गज वकीलों- हरीश साल्वे और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी- को एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ा कर दिया है.
दोनों ने रखा अपना पक्ष
टाटा संस में चल रही बोर्डरूम की लड़ाई और लीडरशिप को लेकर खींचतान के मामले से पर्दा उठ चुका है. दरअसल, रविवार को NDTV को दिए एक इंटरव्यू में जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी और हरीश साल्वे ने चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति और होल्डिंग कंपनी की प्रस्तावित लिस्टिंग पर अपनी अलग-अलग राय रखी.
सिंघवी का तर्क है कि टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की 66% बहुमत हिस्सेदारी है. ऐसे में बोर्ड टाटा ट्रस्ट्स के वोटिंग अधिकारों को देखते हुए उसकी असहमति को नजरअंदाज करके स्वतंत्र रूप से मनमाने ढंग से फैसला नहीं ले सकता.
वहीं, साल्वे का कहना है कि लीडरशिप को लेकर यह विवाद टाटा संस को पब्लिक कंपनी बनाने के मुख्य रेगुलेटरी मकसद से ध्यान भटका रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार, टाटा संस को अपनी विशाल वित्तीय स्थिति के कारण पब्लिक लिस्टिंग (IPO) कराना अनिवार्य है.
विवाद की क्या है वजह?
टाटा ग्रुप की मेन कंपनी टाटा संस के बोर्ड ने एन. चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए फिर से चेयरमैन चुन लिया है, लेकिन टाटा ट्रस्ट्स के प्रमुख नोएल टाटा ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसके खिलाफ वोट डाला है. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद शुरू हो गया.
अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि नियमों के मुताबिक, चेयरमैन की नियुक्ति या किसी भी बड़े फैसले के लिए ट्रस्ट द्वारा नामांकित दोनों निदेशकों (नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन) की सहमति अनिवार्य है. चूंकि नोएल टाटा ने इसके खिलाफ वोट (4-1 का परिणाम) दिया इसलिए यह प्रस्ताव कानूनी रूप से अमान्य है.
वहीं, इसके उलट साल्वे का कहना है कि कंपनी को लेकर कोई भी फैसला लेने का अधिकार उसके बोर्ड के पास होता है. ऐसे में किसी एक इंसान के न मानने या विरोध करने से पूरी कंपनी का काम नहीं रोका जा सकता है. उन्होंने बताया कि आरबीआई (RBI) के नियमों के मुताबिक टाटा संस को शेयर मार्केट में लिस्ट होना ही पड़ेगा.
साल्वे का तर्क है कि लिस्टिंग होते ही पब्लिक कंपनी के नए नियम लागू होंगे जिससे प्राइवेट विशेषाधिकार खुद खत्म हो जाएंगे. कुल मिलाकर पेंच बस इस बात को लेकर फंसा हुआ है कि टाटा ग्रुप को लेकर फैसले लेते समय किसकी बात सबसे ऊपर रखी जाएगी- 66% शेयर रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स की या कंपनी के बोर्ड की.
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