Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्पाइसजेट की आधी से ज्यादा उड़ानें रद्द, यात्री परेशान.

आर्थिक तंगी से एयरलाइन बंद होने के कगार पर.

डीजीसीए ने सात दिन का कारण बताओ नोटिस दिया.

मंजूर 66 उड़ानों में से सिर्फ 15 ही संचालित.

अगर आज कहीं जाने के लिए आपने स्पाइसजेट में टिकट बुक करा रखी है, तो घर से एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें. कहीं ऐसा न हो कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको पता चले कि आपकी फ्लाइट ही आज कैंसिल है. दरअसल, स्पाइसजेट के सामने अभी स्थिति कुछ ऐसी है कि एयरलाइन लगभग हर रोज अपनी आधी से ज्यादा निर्धारित उड़ानें रद्द कर रही है, जिससे हजारों यात्री परेशान होकर एयरपोर्ट पर भटक रहे हैं, यात्रियों की भारी भीड़ जमा होने लगी है.

दरअसल, आर्थिक तंगी और परिचालन से जुड़ी दिक्कतों के कारण एयरलाइन की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कल (गुरुवार) को स्पाइसजेट ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अपनी 42 निर्धारित उड़ानों में से 31 को रद्द कर दिया था. बकाया भुगतान न होने और बढ़ती वित्तीय कठिनाइयों के चलते एयरलाइन को यह कदम उठाना पड़ा, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

एक हफ्ते का अल्टीमेटम

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है. एयरलाइन के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर एक हफ्ते के भीतर नए फंड का इंतजाम नहीं हुआ, तो उन्हें अपना कामकाज बंद करना पड़ सकता है. इस बीच, कंपनी के बोर्ड ने बुधवार को 5,500 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. चेयरमैन अजय सिंह का कहना है कि संभावित निवेशकों से बातचीत चल रही है और यह फंड एयरलाइन को फिर से खड़ा करने में मदद करेगा.

मंजूरी 66 उड़ानों की, लेकिन चल रहीं सिर्फ 15

DGCA ने विंटर शेड्यूल के तहत स्पाइसजेट को रोजाना करीब 66 उड़ानें चलाने की मंजूरी दी थी, लेकिन एयरलाइन रोज सिर्फ 15 उड़ानें ही संचालित कर पा रही है. हैरान करने वाली बात यह है कि कम उड़ानें चलने के बावजूद कंपनी अपनी सभी तय फ्लाइट्स के लिए टिकट बुकिंग लगातार जारी रखे हुए है.

मामले से जुड़े जानकारों के मुताबिक, बकाया पैसे न चुका पाने के कारण हाल ही में लीज पर लिए गए छह विमानों को भी ग्राउंड कर दिया गया है. इतना ही नहीं, स्पाइसजेट को तीन विमान लीज़ पर देने वाली मोल्दोवा की कंपनी 'फ्लाईवन' (FLYONE) ने भी भुगतान न होने के कारण सोमवार को अपना समझौता रद्द कर दिया है.

नियमों की अनदेखी और उड़ानों में भारी कटौती को देखते हुए विमानन नियामक DGCA ने स्पाइसजेट को 7 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, एयरलाइन का परिचालन निलंबित करने पर अंतिम फैसला नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लेना है. हालांकि, सरकार अभी टिकट बुकिंग पर रोक लगाने से इसलिए बच रही है क्योंकि इससे कंपनी के पास आ रही नकदी पूरी तरह रुक जाएगी और एयरलाइन तुरंत बंद होने की कगार पर आ सकती है.

आज भी कैंसिल हैं फ्लाट्स?

आज शुक्रवार, 20 नवंबर को भी स्पाइसजेट की कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द हैं. आज दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हैं. दिल्ली से कोलकाता के लिए भी फ्लाइट्स कैंसिल हैं. यात्रियों के लिए सलाह यही है कि अगर आज आपकी स्पाइसजेट की फ्लाइट है, तो एयरपोर्ट जाने से पहले स्पाइसजेट की वेबसाइट या संबंधित एयरपोर्ट के लाइव स्टेटस पेज पर अपना PNR डालकर कन्फर्म कर लें.

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