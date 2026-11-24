शादियों का सीजन शुरू हो गया है और इस दौरान सोने की ज्वेलरी की मांग भी काफी बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप भी सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बाजार में आई ताजा तेजी पर नजर रखना भी जरूरी है.

पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में गिरावट आने के बाद अब इसकी कीमतों में लगातार दो दिन उछाल देखने को मिला है. अब अहम सवाल यही है कि सोने के दाम अभी और बढ़ेंगे या फिर घटेंगे?

महीने के निचले स्तर से संभला सोना

बता दें कि मंगलवार को स्पॉट गोल्ड के दाम 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 3,645 डॉलर प्रति औंस हो गए. हां, लेकिन दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में 0.2 प्रतिशत की कमी आई.

सोने की मांग पर दबाव

CME के FedWatch टूल के मुताबिक, दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना है. बड़ी बात यह है कि ब्याज दर के बढ़ने पर सोने की मांग पर दबाव पड़ सकता है.

अमेरिका के महंगाई आंकड़ों पर नजर

बड़ी बात यह है कि अब सभी की नजर बुधवार को आने वाले अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों पर है. इन आंकड़ों से पता चलेगा कि वहां ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है या नहीं. इसका असर सोने के दाम पर भी पड़ सकता है. पिछले हफ्ते सोना 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन कम दाम और खरीदारी बढ़ने से इसमें फिर से उछाल आया है.

दूसरी धातुओं की कीमत में तेजी

अहम बात यह है कि सोना ही नहीं, बल्कि इसका साथ ही दूसरी कीमती धातुओं में भी तेजी रही.

फिलहाल सोने की कीमत में घटेगी या फिर बढ़ेगी, इसके लिए सभी की नजर अमेरिका के महंगाई आंकड़ों पर है. इन आंकड़ों से वहां ब्याज दरों को लेकर आगे के फैसलों का संकेत मिल सकता है.

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