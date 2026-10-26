रिकॉर्ड हाई से 38600 रुपए से ज्यादा टूटा सोने का भाव, क्यों गिर रहे दाम?

अगर आप सोने में निवेश करने या दिवाली के फेस्टिवल पर गहने खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरवात आपके लिए अहम है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का भाव अपने रिकॉर्ड हाई से 38,600 रुपये से ज्यादा नीचे आ चुका है. ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि आखिर सोने की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है और क्या दिवाली 2026 से पहले इसके दाम फिर बढ़ सकते हैं?

दरअसल, सोने की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार, अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें और कच्चे तेल की कीमतों का असर पड़ता है. इसके अलावा रिकॉर्ड तेजी के बाद मुनाफावसूली ने भी सोने पर दबाव बढ़ाया है.

सोने की कीमतों में क्यों आ रही गिरावट?

मुनाफावसूली: सोने की कीमतें जब तेजी से बढ़ती हैं, तो कई निवेशक मुनाफा कमाने के लिए अपनी हिस्सेदारी बेचने लगते हैं. इससे बाजार में बिकवाली बढ़ती है और भाव नीचे आ सकते हैं.

मजबूत अमेरिकी डॉलर: डॉलर की मजबूती से दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना महंगा पड़ सकता है. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग पर दबाव पड़ सकता है, जिससे कीमतों में गिरावट आ सकती है.

महंगाई और ब्याज दरें: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई की चिंता से अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर हुई है. ऊंची ब्याज दरें सोने के लिए दबाव पैदा कर सकती हैं.

ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव: अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों में कमजोरी के कारण कुछ निवेशकों ने अपनी दूसरी संपत्तियां बेचकर पैसों की जरूरत पूरी की, जिससे सोने पर भी बिकवाली का दबाव बढ़ा.

रिकॉर्ड हाई से कितना नीचे आया सोना?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का भाव 29 जनवरी 2026 को 1,80,779 प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड हाई छुआ था. इसके बाद कीमतों में 38,600 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. शुक्रवार के कारोबारी सत्र में गोल्ड फ्यूचर्स 1,42,024 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई. इस तरह सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से 38,755 रुपये यानी करीब 21.43% नीचे आ गया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली. रिपोर्ट के मुताबिक, इस सप्ताह सोने में करीब 4% की गिरावट आई और भाव 4,000 डॉलर प्रति औंस के अहम स्तर से नीचे चला गया. हालांकि, चांदी की कीमतों पर भी भारी दबाव रहा.

क्या दिवाली 2026 से पहले फिर महंगा होगा सोना?

एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर के मुताबिक, MCX पर 1,40,000 रुपये का स्तर सोने के लिए अहम सपोर्ट है. अगर कीमतें इस स्तर के ऊपर बनी रहती हैं, तो दिवाली से पहले 1,48,000 से 1,52,000 रुपये तक रिकवरी मुमकिन है. वहीं, वहीं, अगर भाव 1,40,000 रुपये के नीचे फिसलता है, तो कीमतें 1,36,000 से 1,38,000 रुपये तक भी जा सकती हैं.

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