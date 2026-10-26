धीरे-धीरे फिर महंगा हो रहा सोना, आज भी बढ़ी कीमत; जानें आज का लेटेस्ट रेट?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोमवार को सोने की कीमत 90 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी.

चेन्नई में सोना सबसे महंगा, मुंबई में थोड़ा सस्ता.

त्योहारी मांग और मध्य-पूर्व तनाव से सोना महंगा हुआ.

देशभर में चांदी 219.90 रुपये प्रति ग्राम पर स्थिर.

सोमवार, 26 अक्टूबर को भारत में 24-कैरेट सोने की कीमत 14,257 प्रति ग्राम दर्ज की गई. पिछले कारोबारी सत्र शुक्रवार (23 अक्टूबर) को इसकी कीमत 14,248 रुपये प्रति ग्राम थी. यानी कि कीमत में 90 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है.

इसी तरह से 22-कैरेट सोने का भाव आज 13,069 प्रति ग्राम है, जिसकी शुक्रवार को कीमत 13,060 रुपये प्रति ग्राम थी. यानी कि इसमें भी 90 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है. 18-कैरेट सोने की कीमत आज 10,693 प्रति ग्राम है. इसका शुक्रवार को रेट 10,686 रुपये प्रति ग्राम था. यानी कि यह पिछले सत्र के मुकाबले प्रति 10 ग्राम 70 रुपये महंगा हुआ है.

आज सबसे महंगा कहां बिक रहा सोना?

भारत के चुनिंदा बड़े शहरों में आज सोना सबसे अधिक महंगा चेन्नई में बिक रहा है. यहां प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,42,780 रुपये है. इसके बाद दूसरे नंबर पर हैदराबाद है. यहां सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,42,770 रुपये है. फिर 1,42,720 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर है. चौथे नंबर पर कोलकाता है. यहां सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,42,600 रुपये है.

इनके मुकाबले मुंबई में आज सोना सस्ता है. यहां प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,42,570 रुपये है. खरीदारी करते वक्त बस इस बात का ध्यान रखें कि यह बस सोने का बेस रेट है. शोरूम से खरीदारी करते वक्त इसमें अलग से 3% जीएसटी और करीब 8% से 20% तक का मेकिंग चार्ज लगता है.

क्यों एकाएक महंगा हुआ सोना?

पिछले दो हफ्तों में सोने की कीमतों में काफी गिरावट देखी गई है. हालांकि, अब सामने आ रहे फेस्टिव सीजन को देखते हुए घरेलू मांग में इजाफा हुआ है. इसके चलते कीमतें फिर से बढ़ने लगी हैं. ऊपर से मिडिल ईस्ट में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है.

अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिका और इजायल दोनों मिलकर ईरान के सैन्य ठिकानों पर फिर से बड़े हमले की रणनीतिक तैयारी कर रहे हैं. संभावित अमेरिकी मिड-टर्म वुनाव के बाद कुछ बड़ा हो सकता है. वैश्विक संकट जब भी गहराता है, तब सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ जाती है.

आज चांदी की कीमत

आज देश में चांदी की कीमत 219.90 रुपये प्रति ग्राम है. यानी कि प्रति किलोग्राम इसकी कीमत 2,19,900 रुपये है.चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु सहित सभी प्रमुख शहरों में दाम एक समान है.

ये भी पढ़ें:

कर्ज के दलदल में दुनिया! जानें भारत से लेकर फ्रांस तक किस पर कितना बोझ