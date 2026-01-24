Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





FMCG Dividend News: भारतीय शेयर बाजार में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अपने निवेशकों को डिविडेंड देने का फैसला किया है. जिससे कंपनी एक बार फिर चर्चा में आ गई है. गोदरेज नंबर वन, सिंथोल, गोदरेज एक्सपर्ट और गुड नाइट जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाने वाली इस दिग्गज कंपनी ने शुक्रवार 23 जनवरी को बाजार बंद होने के बाद इसकी जानकारी दी.

साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की दिसंबर तिमाही के नतीजों की घोषणा भी की है. आइए जानते हैं, रिकॉर्ड डेट और अन्य जानकारियों के इस बारे में .....

डिविडेंड के ऐलान के बाद खिला निवेशकों का चेहरा

कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी करते हुए निवेशकों के लिए अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है. जिसके तहत कंपनी हर शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड देगी, जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए होगा. इस खबर के बाद निवेशकों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है. साथ ही निवेशकों में कंपनी को लेकर सकारात्मक माहौल बना है.

क्या है रिकॉर्ड डेट?

कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, बोर्ड ने 1 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 500 फीसदी यानी 5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की मंजूरी दी है. इसके लिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने 30 जनवरी (शुक्रवार) को रिकॉर्ड डेट तय किया है. यानी जिन निवेशक के पास इस तारीख तक कंपनी के शेयर होंगे, वही इस डिविडेंड के योग्य माने जाएंगे.

कब मिलेगा डिविडेंड का लाभ?

कंपनी ने रिकॉर्ड डेट के साथ ही डिविडेंड भुगतान की तारीख भी साफ कर दी है. एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपने निवेशकों को यह अंतरिम डिविडेंड फरवरी महीने की 22 तारीख से पहले उनके खातों में ट्रांसफर कर देगी.

