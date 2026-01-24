Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Pernia’s Pop Up Shop IPO: भारतीय शेयर बाजार में जल्द ही एक नई और चर्चित फैशन कंपनी की एंट्री होने वाली है. लग्जरी फैशन सेगमेंट की कंपनी पर्नियाज पॉप-अप शॉप (Pernia’s Pop Up Shop) अब शेयर मार्केट में आने की तैयारी में है.

इसकी पैरेंट कंपनी पर्पल स्टाइल लैब्स को सेबी से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) लाने की मंजूरी मिल चुकी है. आईपीओ के तहत कंपनी 660 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी. इस कदम के बाद निवेशकों की नजरें अब इस आईपीओ पर हो सकती हैं. आइए जानते हैं, आईपीओ से संबंधित दूसरी जानकारियों के बारे में.....

आईपीओ से जुटी रकम सीधे कंपनी की ग्रोथ में लगेगी

इस आईपीओ के जरिए कंपनी 660 करोड़ रुपये बाजार से जुटाने का प्रयास करने वाली है. आईपीओ में किसी भी निवेशक की हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल में नहीं होगी. यानी आईपीओ से जुटाई पूरी रकम कंपनी के ग्रोथ और दूसरे कामों में खर्च की जाएगी.

पैसों का उपयोग कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने, तकनीक को मजबूत करने और भविष्य की योजनाओं पर खर्च करने वाली है.

शाहरुख खान, सलमान खान जैसे चर्चित लोगों ने किया निवेश

कंपनी में शाहरुख खान, सलमान खान जैसे चर्चित लोगों ने निवेश किया है. इसके अलावा क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, सिने स्टार माधुरी दीक्षित और महेश बाबू जैसे लोगों ने कंपनी पर अपना भरोसा जताया है. जिससे कंपनी को अपनी पहचान बनाने में भी मदद मिली है. साथ ही निवेशकों का भरोसा और कंपनी की विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है.

आईपीओ से पहले मिली बड़ी फंडिंग से बढ़ा भरोसा

कंपनी ने मार्च 2025 में सीरीज ई राउंड के जरिए करीब 40 मिलियन डॉलर जुटाए थे. आईपीओ से कुछ समय पहले मिली इस रकम ने निवेशकों के विश्वास को और मजबूत किया है और यह दिखाता है कि पर्पल स्टाइल लैब्स के डिजिटल लग्जरी फैशन बिजनेस मॉडल पर बाजार को भरोसा है.

