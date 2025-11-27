हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसकाम की खबर! अब क्रेडिट स्कोर हर 7 दिन में होगा अपडेट, आया RBI का नया फरमान. क्या हैं इसके फायदे?

काम की खबर! अब क्रेडिट स्कोर हर 7 दिन में होगा अपडेट, आया RBI का नया फरमान. क्या हैं इसके फायदे?

Credit Score: नए नियम में अब क्रेडिट स्कोर हर सात दिन में अपडेट किए जाएंगे. यह बदलाव RBI के ड्राफ्ट 'क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन रिपोर्टिंग (पहला संशोधन) निर्देश, 2025' के तहत किया जा रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 27 Nov 2025 02:57 PM (IST)
Credit Score: अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या लोन की EMI चुका रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का एक फैसला आपके लिए गेमचेंजर साबित होने जा रहा है. इसके तहत, अप्रैल 2026 से लोगों को क्रेडिट स्कोर के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका क्रेडिट स्कोर हर सात दिन में अपडेट किया जाएगा. 

कब-कब अपडेट किए जाएंगे क्रेडिट स्कोर?

नए नियम के मुताबिक, अब क्रेडिट स्कोर महीने में दो बार के बजाय हर सात दिन में अपडेट किए जाएंगे. यह बदलाव RBI के ड्राफ्ट 'क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन रिपोर्टिंग (पहला संशोधन) निर्देश, 2025' के तहत किया जा रहा है. इस प्रस्ताव के तहत, सभी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां (CICs) महीने में पांच बार बॉरोअर डेटा अपडेट करेंगी- हर महीने की 7, 14, 21, 28 और आखिरी दिन.

RBI के इस कदम का मकसद  क्रेडिट डेटा की रिपोर्टिंग और अपडेट करने के तरीके में बड़ा बदलाव करना है. इससे खासतौर पर उन लोगों को फायदा पहुंचेगा, जिनका लोन महज इस वजह से अटका हुआ है कि बैंक को लेटेस्ट क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट का इंतजार है.

क्या होगा बदलाव? 

पहले बैंक या वित्तीय संस्थानों को महीने में एक या दो बार सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और क्रिफ हाई मार्क जैसे क्रेडिट ब्यूरो को डेटा भेजना होता था. अब भले ही बैंक और NBFC महीने में एक बार क्रेडिट रिकॉर्ड का पूरा सेट भेजेंगे, लेकिन उन्हें बीच-बीच में बड़े बदलावों की भी जानकारी देनी होगी जैसे कि नया लोन या नया इश्यू किया गया कार्ड, बंद किए गए अकाउंट, रीपेमेंट अपडेट, बॉरोअर की डिटेल्स में कोई भी बदलाव और लोन क्लासिफिकेशन में कोई भी बदलाव, वगैरह.  इसका मतलब है कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड बंद करता है, लोन चुकाता है या अपने रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड में सुधार करता है, तो यह बदलाव कुछ ही दिनों में उनकी क्रेडिट रिपोर्ट में दिख सकता है. 

इसके कई सारे फायदे 

  • EMI या लोन के रीपेमेंट के बाद क्रेडिट स्कोर में सुधार के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा. 
  • क्रेडिट स्कोर में जितनी तेजी से सुधार आएगा, लोन अप्रूवल में भी उतनी ही तेजी आएगी. 
  • समय-समय पर डेटा अपडेट होने का असर क्रेडिट हेल्थ पर भी देखने को मिलेगा, जिससे बेहतर इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलने में मदद मिलेगी. 
  • बैंक के पास आपका लेटेस्ट अपडेटेड डेटा रहेगा, तो नए कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते वक्त कोई परेशानी नहीं आएगी. 

Published at : 27 Nov 2025 02:57 PM (IST)
