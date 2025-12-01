हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसनवंबर में FPI की जबरदस्त बिकवाली, बाजार से निकाले 3,765 करोड़ रुपये, जानें वजह

नवंबर में FPI की जबरदस्त बिकवाली, बाजार से निकाले 3,765 करोड़ रुपये, जानें वजह

भारतीय शेयर बाजार से नवंबर महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) ने जमकर निकासी की हैं.  विदेशी निवेशकों ने कुल 3,765 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की. जानें इसके पीछे की वजह....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 01 Dec 2025 09:54 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Indian Stock Market 0utflow: भारतीय शेयर बाजार से नवंबर महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) ने जमकर निकासी की हैं.  विदेशी निवेशकों ने कुल 3,765 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की. बाजार जानकारों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर जोखिम लेने की क्षमता में कमी, टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयरों में आई उतार-चढ़ाव इसका कारण हो सकती है.

मनीकंट्रोल हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, FPI ने अक्टूबर महीने में भारतीय शेयर बाजार पर भरोसा जताते हुए करीब 14,610 करोड़ रुपये बाजार में निवेश किया था. हालांकि, इससे पहले विदेशी निवेशकों ने सितंबर में 23,885 करोड़ रुपये, अगस्त में 34,990 करोड़ रुपये और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपये बाजार से निकाले थे. आइए जानते हैं, आखिर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक क्यों भारतीय बाजार पर दांव लगाने से बच रहे हैं.... 

1. एंजेल वन में सीनियर फंडामेंटल एनालिस्ट वकारजावेद खान ने मनीकंट्रोल हिंदी को बताया कि, विदेश निवेशक वैश्विक स्तर पर चल रही जोखिमों के बीच सर्तक रुख अपना रहे हैं. साथ ही पिछले दिनों टेक्नोलॉजी शेयरों में आई उतार-चढ़ाव इस बिकवाली का कारण रही है.

जियोजीत इनवेस्टमेंट्स के चीफ इनवेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वी के विजयकुमार के अनुसार, विदेशी निवेशकों में रुख में बदलाव का कोई साफ सबूत नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि, विदेशी निवेशकों ने कुछ दिन बिकवाली के साथ-साथ कुछ दिन खरीदारी भी की हैं. जो इस बात का संकेत है कि, हालात बदलने पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों अपना फ्लो का रुख बदल सकते हैं. 

2. पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली को लेकर बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि, डॉलर की कीमतों में आ रही मजबूती, भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक स्तर पर जारी उथल-पुथल , अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज कटौती को लेकर अनिश्चितता के कारण विदेश पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय बाजार पर कम भरोसा दिखा रहे हैं.     

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Stock Market Today: शेयर बाजार की तेज शुरुआत! सेंसेक्स 286 अंक उछला, निफ्टी 26,280 के पार

Published at : 01 Dec 2025 09:54 AM (IST)
Tags :
Indian Stock Market 0utflow FPI Selling India
और पढ़ें
Embed widget