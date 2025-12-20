दिसंबर में भी विदेशी निवेशकों का भरोसा डगमगाया, 22,864 करोड़ रुपये की निकासी
शेयर बाजार पर विदेशी निवेशक लगातार अपना भरोसा कम कर रहे हैं. FIIs ने पिछले कुछ दिनों से लगातार बाजार से पैसों की निकासी की हैं. बिकवाली का यह सिलसिला दिसंबर महीने में भी जारी है...
Foreign Investors Outflow: भारतीय घरेलू शेयर बाजार पर विदेशी निवेशक लगातार अपना भरोसा कम कर रहे हैं. विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs ने पिछले कुछ दिनों से लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसों की निकासी की है. बिकवाली का यह सिलसिला दिसंबर महीने में भी जारी है.
अगर आंकड़ों की बात करें तो, दिसंबर महीने में विदेशी निवेशकों ने करीब 22,864 करोड़ रुपये बाजार से निकाले हैं. FIIs की इस बिकवाली का असर शेयर बाजार में देखने को मिला है. कई सेक्टर के शेयरों ने जबरदस्त दबाव का सामना किया है. हालांकि, घरेलू निवेशकों ने इस बिक्री के असर को कम करने में जरूर मदद की हैं.....
आईटी और सर्विसेज सेक्टर रहे दबाव में
विदेशी निवेशक आईटी और सर्विसेज सेक्टर पर अपना दांव लगाने से बच रहे हैं. पिछले 2 सप्ताह की बात करें तो, विदेशी निवेशकों ने इन दोनों सेक्टरों से करीब 3,300 करोड़ रुपये की निकासी की है. हालांकि, नवंबर महीने के मामले में शेयरों की बिक्री में कमी देखने को मिली है.
फाइनेंशियल सेक्टर से जबरदस्त निकासी
विदेश निवेशकों की बिकवाली का फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा. दिसंबर के शुरुआती दो सप्ताह में ही FIIs ने इस सेक्टर से 6,500 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की. नवंबर महीने में भी यह दबाव बना हुआ था. लेकिन दिसंबर में निकासी और तेज हो गई, जिसका असर बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में साफ दिखा.
विदेशी निवेशकों ने हेल्थकेयर समेत पावर सेक्टर में भी जबरदस्त बिकवाली की है. पावर सेक्टर से 2,100 करोड़ रुपये और हेल्थकेयर से करीब 2,350 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी की गई है. एफएमसीजी सेक्टर में भी दबाव देखने को मिल रहा है. हालांकि, विदेशी निवेशकों ने नवंबर की तुलना में थोड़ी कम बिकवाली की हैं.
विदेशी निवेशकों के बिकवाली के बीच घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार पर अपना भरोसा जताया है. जिससे बाजार में हुई गिरावट को कुछ हद तक संभलने में मदद मिली है.
