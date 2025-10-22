विदेशी निवेशकों ने कर दिया कमाल, मुहूर्त ट्रेडिंग में खरीद डाले 96 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर

Share Market News: हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार, 21 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के दौरान विदेशी निवेशकों (FIIs/FPIs) ने 96 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर खरीदे. वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs)ने ट्रेडिंग सेशन के आखिर तक 1527 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

घरेलू निवेशकों ने इतने करोड़ के शेयर बेचे

घरेलू निवेशकों ने 324 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे और 931 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. इसके विपरीत, विदेशी निवेशक ने 622 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, लेकिन कुल 526 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. इस साल अब तक विदेशी निवेशकों ने 2.40 लाख करोड़ रुपये की बिकवाली की है, जबकि घरेलू निवेशकों ने 6.02 लाख करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं. वेंचुरा में रिसर्च हेड विनीत बोलिंजकर कहते हैं, "इस साल का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में 2024 के धीमे रुख के मुकाबले में सतर्क आशावाद दिखाई दिया.

सेंसेक्स 84,600 तक चढ़ा और निफ्टी 25,900 के आसपास रहा, जिसमें अधिकतर सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में रहे. इनमें आईटी, बैंकिंग, ऑटो और फार्मा शेयर सबसे आगे रहा. 2024 के मुहूर्त ट्रेडिंग में उतार-चढ़ाव भरे दौर के बाद धीमी बढ़त देखी गई थी. वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों का प्रदर्शन कमजोर रहा. निफ्टी 50 में अब सुधार आ रहा है और संवत 2082 में इसकी स्थिति और मजबूत होने के आसार हैं.

निफ्टी में और सुधार की संभावनाएं

निफ्टी इंडेक्स वर्तमान में साल 2026 के 18 गुना के अग्रिम पी/ई पर कारोबार कर रहा है, जो इसके औसत 17 गुना से थोड़ा अधिक है. इससे पता चलता है कि आगे और गिरावट आने की संभावना सीमित है और उम्मीद है कि निफ्टी मौजूदा स्तर से सुधरेगा. इस संभावित तेजी के प्रमुख कारणों में वित्त वर्ष 26 कीतीसरी तिमाही से घरेलू खपत-संचालित आय में सुधार, एक संभावित अमेरिका-भारत व्यापार समझौता और ब्याज दरों में कटौती और सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि सहित राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:

क्या 7 मिलियन टन रेयर अर्थ के साथ भारत कर पाएगा चीन का मुकाबला या बरकरार रहेगा ड्रैगन का दबदबा?