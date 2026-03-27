हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसएक्साइज ड्यूटी में कटौती और लॉकडाउन की खबर… निर्मला सीतारमण ने बताया क्या है अगला प्लान

एक्साइज ड्यूटी में कटौती और लॉकडाउन की खबर… निर्मला सीतारमण ने बताया क्या है अगला प्लान

सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर तक सीमा शुल्क घटाया है. इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर करीब 3 रुपये रह गई है, जबकि डीजल पर इसे शून्य कर दिया गया है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 27 Mar 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

Excise Duty Cut on Petrol & Diesel: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा राहत भरा कदम उठाते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आम जनता पर बढ़ती महंगाई का बोझ कम करने में मदद मिलेगी.

सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर तक सीमा शुल्क घटाया है. इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर करीब 3 रुपये रह गई है, जबकि डीजल पर इसे शून्य कर दिया गया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब Middle East में जारी तनाव और Strait of Hormuz में आपूर्ति बाधित होने के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है.

कंज्यूमर के हितों की रक्षा

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने समय रहते जरूरी फैसले लेकर ईंधन आपूर्ति को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच फैल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में ईंधन की कमी के कारण किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है.

उन्होंने उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि सरकार ऊर्जा संकट के चलते लॉकडाउन जैसे कड़े कदमों पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि ये सभी रिपोर्ट्स आधारहीन हैं और जनता को भ्रमित करने वाली हैं. सीतारमण ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है और देश में ईंधन आपूर्ति को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि “किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा.”

इसके साथ ही उन्होंने कुछ नेताओं द्वारा दिए जा रहे लॉकडाउन संबंधी बयानों पर हैरानी जताई और ऐसे बयानों को गैर-जिम्मेदाराना बताया. उनका कहना था कि इस तरह की टिप्पणियां अनावश्यक डर फैलाती हैं और मौजूदा परिस्थितियों में यह बेहद चिंताजनक है. 

पुरी बोले- समय से लिया गया फैसला

वहीं, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस निर्णय को “समय पर लिया गया साहसिक कदम” बताया. उनका कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच यह फैसला आम लोगों को राहत देने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा.

कुल मिलाकर, यह कदम ऐसे समय में आया है जब कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और युद्ध की आशंकाओं ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रखा है, और भारत सरकार इस प्रभाव को कम करने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठा रही है.

ये भी पढ़ें: डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read More
Published at : 27 Mar 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Iran War Middle East Tensions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
एक्साइज ड्यूटी में कटौती और लॉकडाउन की खबर… निर्मला सीतारमण ने बताया क्या है अगला प्लान
एक्साइज ड्यूटी में कटौती और लॉकडाउन की खबर… निर्मला सीतारमण ने बताया क्या है अगला प्लान
बिजनेस
Rupee Hits Record Low: डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया
डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया
बिजनेस
HDFC बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे पर बड़ी खबर, इस वजह से एकाएक छोड़ी अपनी जिम्मेदारी
HDFC बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे पर बड़ी खबर, इस वजह से एकाएक छोड़ी अपनी जिम्मेदारी
बिजनेस
Gold-Silver Price: सिर्फ दो दिन में 39800 रुपये महंगा हुआ सोना, जानें आज कितना है 24 से लेकर 18 कैरेट का भाव?
सिर्फ दो दिन में 39800 रुपये महंगा हुआ सोना, जानें आज कितना है 24 से लेकर 18 कैरेट का भाव?
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे...', ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा अमेरिका?
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे', जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा US?
बिहार
'नीतीश कुमार निपट गए, अब…', CM के बेटे निशांत को लेकर कांग्रेस के सियासी दावे से खलबली
'नीतीश कुमार निपट गए, अब…', CM के बेटे निशांत को लेकर कांग्रेस के सियासी दावे से खलबली
विश्व
Israel US Iran War Live: ईरान मुद्दे पर UN सुरक्षा परिषद की बैठक आज, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में ईरान के समर्थन में भारी हंगामा
Live: ईरान मुद्दे पर UN सुरक्षा परिषद की बैठक आज, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में ईरान के समर्थन में भारी हंगामा
स्पोर्ट्स
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 8 Worldwide: दुनियाभर में ‘धुरंधर 2’ का भौकाल, 8वें दिन 11 सौ करोड़ के हुई पार, शाहरुख खान के 3 साल पुराने रिकॉर्ड की उड़ा दी धज्जियां
दुनियाभर में ‘धुरंधर 2’ 11 सौ करोड़ के हुई पार, शाहरुख खान के रिकॉर्ड की उड़ा दी धज्जियां
चुनाव 2026
Kerala Assembly Elections 2026: केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
यूटिलिटी
इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो UPI से ऐसे करें पेमेंट, नोट कर लें आसान तरीका
इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो UPI से ऐसे करें पेमेंट, नोट कर लें आसान तरीका
हेल्थ
COVID Cases In America: अमेरिका में अचानक बढ़ने लगे कोरोना के मामले, भारत को कितना खतरा?
अमेरिका में अचानक बढ़ने लगे कोरोना के मामले, भारत को कितना खतरा?
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget