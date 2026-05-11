हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: क्रैश हुआ शेयर बाजार, 690 अंक लुढ़का सेंसेक्स; 24000 के नीचे जा पहुंचा निफ्टी

Share Market: क्रैश हुआ शेयर बाजार, 690 अंक लुढ़का सेंसेक्स; 24000 के नीचे जा पहुंचा निफ्टी

Share Market Updates: शेयर बाजार में आज गिरावट का माहौल है. बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में भारी बिकवाली देखी गई. कच्चे तेल की कीमतों में उबाल, पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर निवेशक डरे हुए हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 11 May 2026 09:21 AM (IST)
Preferred Sources

Share Market Today on May 11: आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सेशन खुलने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम हो गए. एक तरफ बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 690 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76638 के लेवल पर खुला. वहीं, निफ्टी 206 अंक लुढ़ककर 23970 पर कारोबार की शुरुआत की. 

क्यों गिरा बाजार?

  • ब्रेंट क्रूड का 104 डॉलर के पार जाना भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ा झटका है. इससे तेल आयात करने वाली कंपनियो के मुनाफे में कमी आ सकती है.
  • होर्मुल की नाकेबंदी, सप्लाई चेन के ठप रहने और इंवेट्री सूखने की खबरों ने निवेशकों को डरा दिया है. 
  • वैश्विक तनाव को देखते हुए विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) भारतीय बाजार से पैसा निकालकर डॉलर या सोने जैसे सुरक्षित विकल्पों पर लगा रहे हैं. 

एशियाई बाजार

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को एशियाई बाजार बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच मिले-जुले रुख के साथ कारोबार करते नजर आए. जापान का निक्केई 225 0.81 परसेंट चढ़ा. टॉपिक्स में भी 0.32 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई. दक्षिण कोरिया के कोप्सी ने 3.67 परसेंट की छलांग लगाते हुए एक और नया रिकॉर्ड बनाया, जबकि कोस्डैक में मामूली बढ़त देखने को मिली. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 0.71 परसेंट तक फिसल गया. 

अमेरिकी बाजार

सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स नीचे रहे। Dow Jones Industrial Average से जुड़े फ्यूचर्स 189 पॉइंट्स या 0.3 परसेंट तक गिर गए. वहीं, शुक्रवार को US स्टॉक मार्केट बढ़त के साथ बंद हुए थे. Nasdaq Composite 1.71 परसेंट या 440.88 पॉइंट्स की उछाल के साथ 26,247.08 पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 0.84 परसेंट ​​या 61.82 पॉइंट्स बढ़कर 7,398.93 पर सेटल हुआ. इस बीच, Dow Jones Industrial Average 12.19 पॉइंट्स या 0.02 परसेंट की मामूली बढ़त के साथ 49,609.16 पर बंद हुआ.

कच्चा तेल

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें चर्चा का विषय बनी हुई हैं. सोमवार को शुरुआती कारोबार में, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 3.67 परसेंट बढ़कर 99.04 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 3.44 परसेंट बढ़कर 104.81 डॉलर प्रति बैरल हो गया.

 

 

 

 

 

 

 

ये भी पढ़ें:

पेट्रोल-डीजल पर PM Modi की अपील के बाद पंप पर जमा हुई भीड़, पैनिक हुए लोग, टंकी फुल कराने लगे 

Published at : 11 May 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Share Market Today Sensex Today Sensex. Nifty Sensex-Nifty
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Share Market: क्रैश हुआ शेयर बाजार, 690 अंक लुढ़का सेंसेक्स; 24000 के नीचे जा पहुंचा निफ्टी
क्रैश हुआ शेयर बाजार, 690 अंक लुढ़का सेंसेक्स; 24000 के नीचे जा पहुंचा निफ्टी
स्टॉक मार्केट
Share Market: होर्मुज पर गोलीबारी ने निवेशकों को चौंकाया, लाल निशान पर खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के
होर्मुज पर गोलीबारी ने निवेशकों को चौंकाया, लाल निशान पर खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के
स्टॉक मार्केट
Multibagger Stock: गजब! शेयर हो तो ऐसा, 1 लाख के बना दिए 14 करोड़; 24 साल में दिया 1400 गुना रिटर्न
गजब! शेयर हो तो ऐसा, 1 लाख के बना दिए 14 करोड़; 24 साल में दिया 1400 गुना रिटर्न
स्टॉक मार्केट
Share Market: शेयर बाजार गुलजार, 78000 के पार पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी भी 67 अंक ऊपर
शेयर बाजार गुलजार, 78000 के पार पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी भी 67 अंक ऊपर
Advertisement

वीडियोज

Iran US War: महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर! | Oil Price Hike | Trump | India Alert | PM Modi Appeal
PM Modi की देशवासियों को चेतावनी!| Middle East Crisis | Economy 2026 | Trump | India Alert
Crime News : चिकन लेग पीस के लिए कत्ल! शादी में बारातियों और घरातियों के बीच चले लाठी-डंडे और तलवारें | Sansani
Janhit: 2027 के लिए अखिलेश के PDA का तोड़ मिल गया? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi | CM Yogi
Mahadangal: योगी का '27 का मास्टरप्लान' या अखिलेश का PDA डर? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर सीमा बार-बार खून से लाल...', बांग्लादेश के PM तारिक रहमान ने भारत भिजवाया संदेश, जानें क्या कहा?
'अगर सीमा बार-बार खून से लाल...', बांग्लादेश के PM तारिक रहमान ने भारत भिजवाया संदेश, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव आसमान में भैंस उड़ा रहे..', ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया के लिए क्यों कही ये बात?
'अखिलेश यादव आसमान में भैंस उड़ा रहे..', ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया के लिए क्यों कही ये बात?
विश्व
नेपाल में लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा, प्लेन के टायर में लगी आग, फ्लाइट में 278 यात्री थे सवार 
नेपाल में लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा, प्लेन के टायर में लगी आग, फ्लाइट में 278 यात्री थे सवार 
तमिल सिनेमा
Jana Nayagan Release Date: 'जना नायकन' की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू, मेकर्स ने बतया कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी विजय की फिल्म
विजय की फिल्म 'जना नायकन' कब होगी रिलीज? मेकर्स ने बता दी तारीख!
स्पोर्ट्स
बिना एक भी छक्का लगाए ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 बल्लेबाज, लिस्ट में ये भारतीय दिग्गज टॉप पर
बिना एक भी छक्का लगाए ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 बल्लेबाज, लिस्ट में ये भारतीय दिग्गज टॉप पर
इंडिया
BJP Leader Emotional: 'मैं चूहा नहीं, सिर शर्म से झुकने नहीं दूंगा...', जानें क्यों PM मोदी के सामने भावुक हुए बंदी संजय ?
'मैं चूहा नहीं, सिर शर्म से झुकने नहीं दूंगा...', जानें क्यों PM मोदी के सामने भावुक हुए बंदी संजय?
ट्रेंडिंग
अब अखाड़े में उतरे रोबोट! रिंग में एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूंसे, यूजर्स बोले- अब पहलवानों का रोजगार खतरे में
अब अखाड़े में उतरे रोबोट! रिंग में एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूंसे, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
Peanut Farming: मई-जून के महीने में मूंगफली की कर दें बुवाई, इन टिप्स से होगी बंपर पैदावार
मई-जून के महीने में मूंगफली की कर दें बुवाई, इन टिप्स से होगी बंपर पैदावार
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget