क्रैश हुआ शेयर बाजार, 690 अंक लुढ़का सेंसेक्स; 24000 के नीचे जा पहुंचा निफ्टी

Share Market Today on May 11: आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सेशन खुलने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम हो गए. एक तरफ बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 690 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76638 के लेवल पर खुला. वहीं, निफ्टी 206 अंक लुढ़ककर 23970 पर कारोबार की शुरुआत की.

क्यों गिरा बाजार?

ब्रेंट क्रूड का 104 डॉलर के पार जाना भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ा झटका है. इससे तेल आयात करने वाली कंपनियो के मुनाफे में कमी आ सकती है.

होर्मुल की नाकेबंदी, सप्लाई चेन के ठप रहने और इंवेट्री सूखने की खबरों ने निवेशकों को डरा दिया है.

वैश्विक तनाव को देखते हुए विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) भारतीय बाजार से पैसा निकालकर डॉलर या सोने जैसे सुरक्षित विकल्पों पर लगा रहे हैं.

एशियाई बाजार

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को एशियाई बाजार बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच मिले-जुले रुख के साथ कारोबार करते नजर आए. जापान का निक्केई 225 0.81 परसेंट चढ़ा. टॉपिक्स में भी 0.32 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई. दक्षिण कोरिया के कोप्सी ने 3.67 परसेंट की छलांग लगाते हुए एक और नया रिकॉर्ड बनाया, जबकि कोस्डैक में मामूली बढ़त देखने को मिली. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 0.71 परसेंट तक फिसल गया.

अमेरिकी बाजार

सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स नीचे रहे। Dow Jones Industrial Average से जुड़े फ्यूचर्स 189 पॉइंट्स या 0.3 परसेंट तक गिर गए. वहीं, शुक्रवार को US स्टॉक मार्केट बढ़त के साथ बंद हुए थे. Nasdaq Composite 1.71 परसेंट या 440.88 पॉइंट्स की उछाल के साथ 26,247.08 पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 0.84 परसेंट ​​या 61.82 पॉइंट्स बढ़कर 7,398.93 पर सेटल हुआ. इस बीच, Dow Jones Industrial Average 12.19 पॉइंट्स या 0.02 परसेंट की मामूली बढ़त के साथ 49,609.16 पर बंद हुआ.

कच्चा तेल

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें चर्चा का विषय बनी हुई हैं. सोमवार को शुरुआती कारोबार में, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 3.67 परसेंट बढ़कर 99.04 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 3.44 परसेंट बढ़कर 104.81 डॉलर प्रति बैरल हो गया.

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