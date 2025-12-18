हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसकरोड़पति बना रहा यह स्टॉक, 8 दिन से लगातार छू रहा अपर सर्किट; साल भर में मिला 1120 परसेंट का रिटर्न

करोड़पति बना रहा यह स्टॉक, 8 दिन से लगातार छू रहा अपर सर्किट; साल भर में मिला 1120 परसेंट का रिटर्न

Multibagger Stock: एलीटकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक में पिछले लगातार आठ दिन से अपर सर्किट लग रहा. पिछले कुछ समय से यह अपने निवेशकों को अच्छा-खासा रिटर्न देकर मालामाल बना रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 18 Dec 2025 07:23 AM (IST)
Multibagger Stock: FMCG सेक्टर की कंपनी एलीटकोन इंटरनेशनल के शेयर आजकल फोकस में हैं. पिछले लगातार कई सेशन से इसके स्टॉक में उछाल देखने को मिल रहा है. बुधवार के कारोबारी सत्र में 5 परसेंट अपर सर्किट को टच करने के साथ इसका भाव 126.60 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया. यह स्टॉक लगातार आठवां सेशन है, जब स्टॉक अपर सर्किट के लेवल तक पहुंचा है.

क्यों स्पीड से भाग रहे शेयर? 

शेयरों में आई इस तेजी की कुछ वजहें हैं. दरअसल, तंबाकू एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी एलीटकोन इंटरनेशनल ने सोमवार को 97.35 मिलियन डॉलर (875 करोड़ रुपये) के एक इंटरनेशनल लॉन्ग-टर्म एग्रीमेंट साइन होने की जानकारी दी. इसके बाद इसे शेयरों में गजब का उछाल आया और BSE पर यह 5.0 परसेंट चढ़कर 114.8 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ. 

क्या है ऑर्डर? 

एलीटकॉन को यह ऑर्डर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की कंपनी यूवी इंटरनेशनल ट्रेड FZE से मिला है. इस डील के तहत एलीटकॉन इंटरनेशनल को तंबाकू, शीशा, हुक्का, सिगरेट, स्मोकिंग मिक्सचर और तंबाकू से जुड़े दूसरे प्रोडक्ट्स की सप्लाई करनी होगी. यह डील दो साल की है, लेकिन लॉक-इन पीरियड एक साल का है. यानी कि कंपनी एक साल से पहले यह डील खत्म नहीं कर पाएगी.

कंपनी का कहना है कि मिडिल ईस्ट के बाजारों में तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बनी हुई है. ऐसे में इस डील से वहां अपनी पहुंच बढ़ाने और स्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी. कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन शर्मा ने कहा कि लॉन्ग-टर्म ऑर्डर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए लगातार ग्लोबल डिमांड का संकेत है. यह कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा और इसकी वैलिडिटी अगले दो साल तक के लिए रहेगी.

नोट छाप रहा यह शेयर 

यह मल्टीबैगर स्टॉक इस साल अब तक 1120 परसेंट तक उछल चुका है. पिछले एक साल में इसमें इतनी तेजी आई है कि कंपनी के शेयर खरीदने वाले मालामाल हो चुके हैं. जहां अगस्त 2024 में इसकी कीमत मात्र 1.34 रुपये थी. वहीं, 2025 में यह 422.65 रुपये पर पहुंच गया, जो इसके 52-वीक का हाई लेवल भी है. यानी कि अगस्त 2024 से अगस्त 2025 के बीच इसने अपने निवेशकों को 31000 परसेंट का शानदार रिटर्न दिया है.

इस हिसाब से देखे तो पिछले साल अगस्त में शेयर में 50000 रुपये का दांव लगाने वाले इस साल अगस्त तक डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा कमा चुके हैं. बीते 6 महीनों में इसमें 119 परसेंट की तेजी आई है.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 18 Dec 2025 07:08 AM (IST)
