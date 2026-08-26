YouTube से करते हैं कमाई? अब बस 4 दिन हैं आपके पास, निपटा लें ये जरूरी काम

YouTube से कमाई करना आसान लग सकता है, लेकिन टैक्स का हिसाब बिगड़ा तो यही कमाई परेशानी भी बन सकती है. ITR भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है और अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं. अगर आप यूट्यूब, फ्रीलांस या ब्रांड डील्स से कमाते हैं, तो रिटर्न भरने से पहले ये जरूरी बातों को जरूर चेक कर लें.

यूट्यूब, कंसल्टिंग, फ्रीलांस प्रोजेक्ट, ब्रांड कॉलब्रेशन और कंटेंट क्रिएशन से अगर कमाई होती है, तो ITR भरते समय उसे सही तरीके से बताना जरूरी है. कमाई की जानकारी गलत देने पर ITR और टैक्स से जुड़े दूसरे कामों में परेशानी हो सकती है. टैक्स एक्सपर्ट गौरव के मुताबिक, फ्रीलांसर और क्रिएटर्स को सबसे पहले अपनी कमाई का सही हिसाब देना चाहिए.

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प्राइवेट खर्च को बिजनेस एक्सपेंस नहीं बनाएं

घर से काम करने या पर्सनल कार इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि उससे जुड़े सभी खर्च काम से जुड़े दिखाए जा सकते हैं. सिर्फ वही खर्च दिखाएं जो आपके काम से जुड़ा हो और जिसका रिकॉर्ड आपके पास हो. अगर कोई ट्रैवल पर्सनल और काम दोनों कामों के लिए है, तो पूरा खर्च क्लेम करने के बजाय सिर्फ काम से जुड़े हिस्से को ही शामिल करें.

सेक्शन 44ADA से कुछ लोगों के लिए टैक्स भरना आसान हो जाता है. लेकिन इसका फायदा हर फ्रीलांसर नहीं ले सकता. पहले ये देखना जरूरी है कि आपका काम इस नियम के अनुसार आता है या नहीं. सिर्फ फ्रीलांस काम करने से 44ADA का फायदा नहीं मिलता.

GST को नजरअंदाज नहीं करें

इनकम टैक्स और GST अलग अलग जरूरी नियमों का पालन करना हैं. ITR भरने से GST की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती. सर्विस और टर्नओवर के आधार पर GST रजिस्ट्रेशन जरूरी हो सकता है. विदेशी कस्टमर्स से कमाई करने वालों को विदेश में दी जाने वाली सर्विस से जुड़े नियम भी देखने चाहिए. कुछ फ्रीलांसर और क्रिएटर्स को अपनी कमाई और काम के अनुसार अपना हिसाब रखना या ऑडिट कराना जरूरी हो सकता है. इसलिए सिर्फ ITR भरना ही काफी नहीं है.

आखिरी दिन का इंतजार नहीं करें

31 अगस्त की आखिरी तारीख नजदीक है. इसलिए अपनी कमाई, बिल, खर्चों का हिसाब, 44ADA, GST और ऑडिट से जुड़ी जरूरी चीजें अभी देख ले. समय पर सब सही रखने से बाद में टैक्स की परेशानी से बच सकते हैं.

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